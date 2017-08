La superioridad de River fue notoria. No hubo equivalencias entre uno y otro. La calidad individual y colectiva del millonario se impuso a las ganas de Atlas. Fue triunfo del conjunto de Marcelo Gallardo por 3 a 0, que avanzó a los 16vos. de final de la Copa Argentina.

El defensor del título enfrentará en la próxima ronda a Instituto, que dejó fuera de carrera a Argentinos Juniors. Es posible que este partido se dispute en Mar del Plata el domingo. A esta altura no llama la atención que pueda programarse un partido para dentro de cuatro días.

River empezó a resolver el encuentro contra Atlas antes del cuarto de hora, con una buena combinación entre varios. Jorge Moreira se la dio a Ignacio Fernández y el volante la puso por elevación para Lucas Alario, que de pecho entregó para Gonzalo Martínez. El Pity enganchó ante un rival y pateó de derecha desde afuera del área. La pelota se metió arriba para el 1 a 0.

La elaboración de esa conquista es la manera en que Gallardo pretende que juegue su equipo. Por momentos ayer se mostró así, aunque le faltó profundidad.

La movilidad de Pity Martínez fue un problema para Atlas, que a duras penas intentó que su rival no amplíe la ventaja. A favor tuvo que River fue cediendo la intensidad, con Gallardo molesto por el declive en el rendimiento de su equipo.

Antes de que concluya la etapa, Moreira se proyectó y la recibió justa para enviar el centro al corazón del área. Nacho Fernández entró a la carrera e impactó de cabeza para aumentar.

El juego de River decayó aún más en el segundo tiempo y el trámite fue discreto. Atlas se animó un poco y trató de jugarla por abajo, en vez de progresar con pelotazos. No le alcanzó para causar alguna preocupación, pero sí para desnudar algunas flaquezas del millonario, en especial por el lado de Javier Pinola y Milton Casco. También quedaron en evidencia algunas dificultades de Lux para salir a cortar un par de centros.

A partir de la mitad de esa etapa, River cambió un poco la pálida imagen y controló mejor el balón. En el millonario se produjo el debut de Rafael Santos Borré.

En el cierre del partido, el Pity Martínez convirtió de penal el tercero de River y rubricó una buena actuación personal.





De la Cruz firmó y ya se siente un millonario más

El mediocampista Nicolás De la Cruz (20 años), flamante refuerzo de River, llegó ayer al país y reconoció que viene de dejar su nombre "bien arriba" tal como hiciera su medio hermano Carlos Sánchez. El jugador, quien ya se realizó la revisión médica, firmó un contrato por cuatro años y River abonará el 30 por ciento del pase en una suma cercana a los tres millones de dólares. De la Cruz reconoció "haber tomado de buena manera el llamado de Gallardo".

En ese punto, agregó: "Me hizo saber que me quería y tengo que demostrarle el motivo por el cual luchó por mí". Por último, afirmó: "Llego a un equipo grande. Tengo que ganarme un lugar. Soy un agradecido de esta oportunidad que me dieron de jugar en River".