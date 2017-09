River, con la revancha en la mira y un pie afuera de la Libertadores

El regreso a casa fue triste y sin gloria. Tras la paliza ante Jorge Wilstermann, en Bolivia, por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, el plantel de River Plate volvió ayer al país y pocos jugadores atendieron a la prensa. Entre ellos el ex delantero rojinegro Ignacio Scocco, quien aseguró que remontar la serie para avanzar a semifinales "es difícil, pero no imposible".

En consonancia con las declaraciones del técnico millonario Marcelo Gallardo apenas consumado el 3 a 0 en Cochabamba, cuando dijo lo mismo, Nacho Scocco abundó: "No sirven de nada los lamentos, está claro que la diferencia en el partido estuvo en la contundencia entre un equipo y otro. Las que tuvieron las convirtieron y nosotros no. En el vestuario había una sensación de bronca y es un lindo desafío para nosotros. Es difícil, pero no imposible", expresó el atacante en rueda de prensa.

Y agregó: "Estamos tranquilos y veo al equipo con ganas de revancha".

Scocco afirmó que "la altura no influyó" y que deberán "dar vuelta la página lo más rápido posible".

Hoy, el plantel volverá al trabajo y se entrenará en el estadio Monumental, desde las 11, de cara al duelo del domingo contra San Martín de San Juan, en condición de visitante.

Para ese partido, el técnico Marcelo Gallardo pondrá un equipo alternativo para reservar a los habituales titulares para el desquite del jueves contra Jorge Wilstermann.

El Muñeco había dicho tras la derrota en Bolivia: "Tenemos que jugar un gran partido para dar vuelta una serie de tres goles. Va a ser difícil, pero no imposible. Creo en mi equipo, vamos a tener chances, creo en el espíritu de mis jugadores", destacó.