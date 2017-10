Rigoni por la derecha

No están confirmados los once argentinos que saldrán a buscar la clasificación al Mundial, pero el último ensayo arrojó dos variantes de nombres a la par de movimientos tácticos. Emiliano Rigoni se hizo lugar en el sector derecho de la zona media pensada ofensivamente, lo que permitirá que Angel Di María retorne a su posición habitual por el otro andarivel. Y Javier Mascherano arrancará como dueño de la zona media, como terminó jugando ante Perú, haciéndole lugar en la defensa al ingreso de Federico Fazio y su altura por el centro de la línea de tres. Obvio, algunos tienen que salir de la formación en relación al último partido y les tocará a uno que parecía número puesto de titular como Marcos Acuña y a un rosarino: Ever Banega.

"No es por tradición ni por ocultar nada. Para el momento inicial del partido aún no tengo el equipo. Todavía dudo en algunos lugares", señaló el entrenador casildense Jorge Sampaoli en la conferencia de prensa tras el último entrenamiento, en el que siguió buscando lo mejor para arrancar con todo el decisivo partido frente al equipo ecuatoriano.