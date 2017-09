Ribonetto, un viejo conocido

Muchos trabajadores y futbolistas juveniles de Godoy Cruz presenciaron ayer el entrenamiento de Rosario Central. Entre todos ellos estaba Walter Ribonetto, ex jugador canalla y quien en estos momentos se desempeña como ayudante de campo de Diego Dabove en el equipo de reserva del conjunto tombino.

El Tino se mostró muy receptivo con los canallas, especialmente con los poquitos periodistas que estaban cubriendo la rutina. Eso sí, no quiso hacer declaraciones porque "no me gusta demasiado", pero sobre todo porque "ya me hicieron tantas notas cuando estuve en Rosario que no me van a hacer notas ahora, ja", según le dijo a Ovación.

El ex defensor auriazul (pasó por Arroyito entre 2008 y 2009 y fue dirigido por Leonardo Madelón, Vitamina Sánchez y Miguel Russo) contó que es ayudante en la reserva, pero que colabora también dirigiendo alguna de las divisiones menores "cuando hace falta". Valoró mucho la forma en la que se trabaja en Godoy Cruz y por supuesto hizo algunas referencias en relación al partido que Central le ganó el miércoles a Boca por Copa Argentina. "Hizo un buen partido, se lo planteó de una manera inteligente", dijo.