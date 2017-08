República Dominicana terminó con el sueño de Las Panteritas en Rosario

Sabían que iba a ser difícil y lo fue. El seleccionado femenino de vóley Sub 18 de República Dominicana fue ayer un rival contundente para Argentina que cayó 3 a 0 en cuartos de final con parciales 25-21, 25-17 y 25-18. Con el estadio de Newell's repleto de público festivo y embanderado de celeste y blanco (se calcularon unas 7 mil personas), Las Panteritas ofrecieron la mayor resistencia posible en varios tramos pero no pudieron con las potentes y altísimas centroamericanas, que en cada set dejaron perplejas a las locales, con infernales saques y remates.

No pudo ser el sueño de quedarse entre los primeros puestos, pero cerraron una actuación histórica al ubicarse entre las mejores ocho de este Mundial.

"Ellos jugaron mejor, perdimos bien, contra un gran equipo. Pero estamos conformes: nada que reprochar", le dijo tras el partido a Ovación, el técnico de Las Panteritas, Estanislao Vachino. Hoy las argentinas se meterán en la carrera de definir del quinto al octavo lugar. A las 16, jugarán contra Japón, que no pudo contra Rusia, en el mismo estadio, con entrada libre y gratuita.

Anoche mucha gente se quedó con ganas de entrar. Adentro el público practicaba olas y cantos bajo las directivas de un animador, revivía en pantalla el triunfo del seleccionado masculino Sub 23 (ver aparte) y agitaba banderitas que habían repartido los organizadores. La entrada fue a máxima potencia: un show, para Las Panteritas y abucheos para las dominicanas. Y se largó.

El primer set parecía que iba a ser argentino. El local se mantuvo arriba con buenos saques de Sofía Meinardi y remates de Dominique Corsaro. Pero cuando se empardaron 19-19 se despabilaron las dominicanas y de ahí en más ya no pararon de marcar la cancha.

En el segundo se esperó que Argentina saliera más a la ofensiva, pero no: se complicó en la recepción y no pudo responder a los ataques fulminantes de la dominicana Madelen Guillen Paredes, la 9, una de las más peligrosas en la red. Llegó el tercer y último segmento. Las dominicanas se pusieron seis puntos arriba y ya no le dieron paz, salvo acciones aisladas como un bloqueo de Bianca Farriol sobre el final. Hubo un tanto discutido por invasión del líbero dominicana (Yaneirys Durán Rodríguez). Pero el árbitro ucraniano Mykhaylo Medvid no lo tuvo en cuenta y siguieron arriba las caribeñas hasta el triunfo final, que terminó en festejo y baile. No pudo ser.

El Sub 23 hizo historia: campeón mundial

El vóley argentino tuvo un motivo para festejar ayer pese a la caída de Las Panteritas en Rosario. Es que en la lejana El Cairo se consagró por primera vez en la historia campeón mundial gracias al histórico triunfo que el seleccionado Sub 23 consiguió en Egipto, al derrotar a Rusia por 4-2. El equipo dirigido por Camilo Soto se impuso con parciales 15-10, 15-11, 16-14, 14-16, 13-15 y 15-9 en un encuentro que se extendió por espacio de 90 minutos. Gastón Fernández (20 puntos), Germán Johansen (16), Brian Melgarejo (12) y Agustín Loser (10) fueron los principales anotadores del seleccionado argentino. Argentina arrancó con firmeza la final, rápidamente se puso 3 a 0 y estuvo a dos puntos de quedarse con la victoria por 4-0, pero los europeos acortaron distancia. Rusia, justamente, fue el único equipo que derrotó a la Argentina cuando la superó 4-3 por la fase de grupos. Además de Fernández, Johansen, Melgarejo y Loser, el plantel también estuvo integrado por Jan Martínez Franchi, Matías Sánchez, Ignacio Luengas, Edgar Vieira, Gaspar Bitar, Santiago Danani, Liam Arreche, y Andrés Arduino. La Argentina se tomó revancha en El Cairo de las finales perdidas ante Rusia en los Mundiales Sub 21 de Brasil 2011 (3-2) y México 2015 (3-2). La tercera final que una selección formativa jugó y perdió tuvo lugar en el Mundial Sub 19 llevado a cabo en la Argentina en 2015, cayendo en esa oportunidad ante Polonia por 3-2.