Refuerzos: la Justicia ahora tiene la palabra

Newell's presentó a los ocho refuerzos el viernes durante una conferencia de prensa multitudinaria y ahora, cuando la CD presente la documentación, resta otra misión: seducir al juez Fabián Bellizia para que apruebe las contrataciones. Una misión con síntomas optimistas del lado dirigencial, aunque no simple de acuerdo a lo que trasciende desde las oficinas de Tribunales. ¿Aprobará las ocho? Es la pregunta que circula por los pasillos de la sede judicial y el interrogante rebota por distintos lugares. En Newell's sostienen que no habrá inconvenientes y que Juan Manuel Llop contará con los ocho nombres, aunque de acuerdo a lo que Ovación pudo averiguar "no hay que descartar que pueda haber alguna sorpresa". Hoy los directivos presentarían todos los contratos de los préstamos para que comiencen a ser analizados por el magistrado.

Los dirigentes respiran confianza y consideran que los futbolistas que arribaron a la entidad serán habilitados por el juez que lleva adelante el paraguas judicial. Y como dato saliente resaltan que todos arribaron a préstamo, como Bellizia quería, y que se desembolsaron alrededor de 970 mil dólares.

En Tribunales hay otro semblante. La cautela es la que sobrevuela y hasta algunos confiesan por lo bajo que "el juez no está muy convencido de todos los jugadores que llegaron y no habría que descartar que cuestione algunas contrataciones".

De acuerdo a las fuentes consultadas, a priori el juez tenía ciertas dudas en torno al arribo de ocho futbolistas y manifestó cierta incógnita en cuanto a las habilitaciones. A tal punto que, según cuentan, en principio pensaba en darle la venia a un número inferior. Por supuesto que existen consejos donde se pone sobre las mesa de negociaciones las ventajas y desventajas que puede haber en su determinación y si bien "podría objetar un par de nombres", lo cierto es que desde hoy habría charlas para tratar de "convencerlo para que todos estén a disposición del DT".

De todos los que llegaron por el que más dinero desembolsó Newell's es Bruno Bianchi (200 mil dólares) y por eso surgió la consulta sobre si la habilitación del defensor estaría en duda. Una de las fuentes consultadas por este diario indicó que "Bianchi está habilitado".

En la edición del jueves, Ovación publicó declaraciones del presidente Eduardo Bermúdez, donde mostró su satisfacción por el cónclave que mantuvo la dirigencia con el magistrado. "Lo más importante es que tuvimos un diálogo realmente positivo con el juez, quien está de acuerdo con lo que venimos haciendo para volver a poner a Newell's de pie desde lo económico, lo que conseguiremos ni bien terminemos de acordar el pago de la deuda con Agremiados. Para conseguirlo es clave la reducción de la deuda y el presupuesto mensual que logramos de cara a la nueva temporada", declaró. Palabras para sentar una posición de acercamiento y mostrar predisposición con la línea que baja el magistrado.

La mirada de la Justicia está enfocada netamente en lo económico y el club observa con mayor atención lo futbolístico. Es decir, transitan por carriles diferentes y es ahí donde surgen las dudas. Más aún en un fútbol donde se observa más el resultado por sobre la economía.

Newell's presentó a los ocho jugadores ante la sociedad leprosa y ahora llegará el turno de que Bellizia decida si habilitará a todos u objetará a alguno. Los antecedentes indican que hasta el momento, desde que se inició con el paraguas judicial hace casi nueve años, les entregó la venia a todos. Ante esto, entonces no debería haber objeciones, salvo que haya algún argumento que lo lleve a cuestionar alguno de los refuerzos.