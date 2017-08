La jornada de ayer fue, sin dudas, un cóctel de confusiones. De versiones, documentos que aparecieron en el medio con reclamos de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) y posteriores palabras desde Newell's indicando que no había ninguna deuda. ¿Puede ser que se hayan producido tamaños deslices? ¿Es cierto que los rojinegros deben? ¿Es verdad que el sindicato de futbolistas metió la pata? Muchas preguntas circularon todo el día con respuestas poco contundentes, embrolladas y que sólo generaron incertidumbre. Porque desde FAA se mostraron tajantes en que el club había incumplido con lo exigido y hasta adulterado el depósito realizado, algo llamativo y que fue descartado por los dirigentes leprosos. Un verdadero papelón que bañó a la institución y generó muchas dudas en un miércoles que fue atípico.

La bomba explosiva detonó en Buenos Aires y después de las primeras versiones que comenzaron su recorrido sobre la madrugada de ayer fue el secretario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, quien salió a hablar públicamente para ratificar lo que afirmaba en distintos medios. Y tiró más nafta al fuego: "Newell's no pagó y le corresponde sanción". Acto seguido comenzó a mencionarse una quita de seis puntos. Todo un apresuramiento que corrió a mucha velocidad con un peligro de chocar contra una realidad diferente. Al menos de acuerdo a las distintas voces leprosas consultadas por Ovación y que negaron de manera tajante el incumplimiento del que se estaba hablando. Y hasta se sorprendieron por no haber sido notificados de nada o de recibir un llamado telefónico para poner en claro la situación. Todo con el fin de encontrar la solución en caso de ser cierto. O tener en claro cuál era el inconveniente.

Las informaciones se entrecruzaron y aportaron una confusión tremenda a la cuestión. Sólo el vicepresidente primero, Cristian D'Amico, salió a capear el momento e insistir que "Newell's no debe nada". Pero la ola de palabras en contra bombardearon a Newell's y aportaron mayor incertidumbre e intranquilidad, no sólo en la comisión directiva sino también en los socios, que observaban una película con escenas cambiantes a cada instante. Con escasa o, mejor dicho, con casi nada de claridad.

Declaraciones y algo de paz

El cruce de declaraciones sólo aportó un mayor enredo a lo largo de todo el día, aunque con el anochecer del miércoles llegó mayor tranquilidad desde el búnker rojinegro y circuló un halo de confianza de que todo estaba bien. Al menos por el momento.

El miércoles arrancó con un Newell's que presentó una declaración jurada irregular (el club aún no la presentó), un depósito fraguado y que iba camino a ser sancionado con quita de puntos. Y concluyó con la posibilidad de que "todo fue un error de Agremiados" porque "Newell's pagó todo" lo que le habían solicitado. ¿Entonces? Si la Lepra recibe la derecha lo de Agremiados fue un papelón difícil de disimular. Igualmente, en el fútbol pasan muchas cosas insólitas y lo de ayer no puede (o no debería) sorprender.