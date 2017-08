Realidades distintas entre el canalla y los bichitos colorados

Dos versiones. Dos realidades. Ambas totalmente opuestas. Desde Central le aseguraron a Ovación que "lo de Freire se cerrará mañana (hoy). El pibe está desesperado por venir". Mientras tanto, desde Argentinos Juniors llegó otra información. Porque desde La Paternal brindaron su punto de vista y mostraron otro estado de situación. Aseguraron que "el zaguero central tiene todos los boletos para emigrar al fútbol extranjero". Entonces, surge la pregunta: ¿cuál es el real estado de la posible llegada de Freire a Central?

Lo concreto es que hoy habrá una definición.

La dirigencia canalla siguió ayer sin encontrar respuestas desde sus pares de Argentinos. La última oferta realizada fue de 550.000 mil dólares por la mitad de los derechos del defensor de 23 años, que viene de ascender y salir campeón de la B Nacional con el Bichito.

"La comisión de ellos se reunía a la tarde por este tema, aunque todavía no tenemos respuestas. Pero el presidente (Cristian Malaspina) nos comunicó que a más a tardar mañana (hoy) a la mañana se definía", fueron las palabras que salieron desde la propia sede auriazul cuando este medio se contactó con algunos directivos.

En tanto, otra de las fuentes auriazules le confesó a Ovación que "si bien mañana (hoy) debería cerrarse, lo cierto es que el pibe está desesperado por venir. Sucede que nos llama la atención tanta incertidumbre a esta altura".

Quizá en el seno interno perciban que algo no está funcionando bien. O como esperan ante tantos días de espera.

Y en parte es para no ilusionarse tanto con el arribo de Nicolás Freire. Porque más allá "de que con el jugador ya tenemos todo acordado", la realidad indica que las autoridades de La Paternal cuentan con una carta bajo la manga que piensan mostrar hoy.

Según averiguó este medio anoche, el destino del defensor estaría lejos de Arroyito. "Están evaluando otra propuesta. Recibieron una oferta similar a la de Central, pero están con ganas de concretarla porque al presidente Malaspina y resto de sus pares de comisión valoraron que la oferta llegó a sus manos de manera directa y no hablaron directamente con el jugador", le confesó un empresario, cercano a la negociación, a este diario desde Capital Federal.

"No hay que sorprenderse si mañana (hoy) temprano llega la respuesta. Me atrevo a decir que, salvo que suceda algún imprevisto de último momento, Freire seguirá su carrera Europa", acotó.

No obstante, les dejó una luz de esperanza a los auriazules al destacar que "claro que más allá de lo que pueda decidir la comisión directiva de Argentinos, la realidad es que si el pibe decide no irse afuera, lo puede hacer. Porque es el jugador quién decide dónde ir, no el club".

En consecuencia, no queda otra que aguardar el llamado proveniente desde La Paternal. Porque recién ahí se sabrá a ciencia exacta qué final tendrá esta novela. Si es como afirma Central, que el jugador vestirá la casaca auriazul porque así lo desea el zaguero central. O es como informaron desde el entorno de la dirigencia de Argentinos, que Freire será transferido a Europa.