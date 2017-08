Real Madrid y Barcelona arrancaron la Liga sin despeinarse

El Real Madrid cerró la jornada dominical de la Liga española de fútbol goleando al Deportivo en La Coruña por 3-0 después de que el Barcelona se deshiciera con facilidad del Betis en el Camp Nou por 2-0.

Gareth Bale, Casemiro y Toni Kroos marcaron para los blancos y Alin Tosca en propia puerta y Sergi Roberto lo hicieron para los azulgranas.

La Liga española 2017-2018 comenzó entonces como terminó el campeonato anterior: con el Real Madrid líder y su máximo rival, el Barcelona, como inmediato perseguidor.

El equipo de Zidane impuso su contundencia en Riazor a pesar de la combatividad de un Deportivo que, a pesar del marcador, nunca cejó en su empeño de marcar ante el campeón de Europa e incluso falló un lanzamiento de penal en los instantes finales del partido.

La lucha de los gallegos provocó al filo del final del encuentro la expulsión de Sergio Ramos.

"No está contento", confirmó su entrenador Zinedine Zidane al término del partido. El capitán del Real Madrid pudo incluso ser expulsado antes, durante el segundo tiempo, tras una escaramuza con el central suizo del Deportivo Fabian Schar.

Ya ganaba el Real Madrid a los 20 minutos, cuando en la primera aproximación peligrosa de los merengues, un mal despeje del arquero del Deportivo, tras un remate desde el borde del área de Luka Modric fue aprovechado por Karim Benzema para asistirle el primer gol a Gareth Bale.

Tan solo siete minutos después, un magnífico segundo tanto de los madridistas pareció liquidar el encuentro. El Real Madrid dio 44 pases hasta que apareció Casemiro desde atrás para empujar un centro bajo desde la izquierda de Marcelo.

"Entrenamos cada semana para hacer eso", aseguró en este sentido el lateral brasileño. "Es lo que queremos hacer porque tenemos jugadores para hacerlo", confirmó su entrenador que, sin embargo, advirtió que el Real Madrid cuenta con variantes para jugar más rápido.

A los 61 minutos, Toni Kroos aprovechó una fulgurante entrada de Bale en el área, que dejó en el camino a su defensor y vio su llegada desde atrás. El mediocampista alemán sentenció el partido con un preciso derechazo al fondo de la red.

Antes, el Barcelona derrotó 2-0 al Betis en el Camp Nou en un emotivo encuentro marcado por el recuerdo a las víctimas de los atentados yihadistas en la ciudad y en la localidad catalana de Cambrils.

Después de un atronador minuto de silencio, en el que se escuchó la popular canción catalana de Navidad "El cant dels ocells" (La Canción de los Pájaros), la grada cantó al unísono "No tinc por" (No tengo miedo), mientras los futbolistas azulgranas lucían la leyenda "Barcelona" en lugar de sus nombres en sus camisetas.

"Esta victoria va para los afectados por los atentados", dedicó asimismo Gerard Deulofeu, al término del partido. El joven canterano, que fue uno de los futbolistas más destacados de su equipo, describió lo sucedido el jueves en Barcelona y Cambrils como "terrible".

"Es una situación dura para todos. El día después de los atentados fue raro. La gente estaba callada y luego en cierta medida tiras hacia delante. Nuestra idea era dedicar a la gente el partido, jugar al fútbol e ilusionar", añadió el técnico azulgrana, Ernesto Valverde.

Así lo hizo el Barcelona, con una posesión cercana al 70 por ciento. Lionel Messi, omnipresente en el juego azugrana, y un lúcido Deulofeu fueron los puntales en los que se apoyó el Barcelona para obtener una victoria sencilla.

En una ráfaga de 120 segundos el equipo de Ernesto Valverde sentenció el encuentro, antes del descanso. A los 37 minutos, el lateral rumano Alin Tosca desviaba a su propio arco un centro de Deulofeu y en el minuto 39, de nuevo el joven canterano robaba una pelota en la derecha para asistir a Sergi Roberto, que definió sin marcas.

La segunda etapa mantuvo la tónica de la primera, con un Barcelona dominante pero con poca puntería. Messi, que ya había estrellado un balón en el palo durante los primeros 45 minutos, vio como el arco repelió dos nuevos disparos.

"Siempre piensas que Messi marcará pero hoy no ha hecho gol. Pensaba que el primero fue suyo, pero prefiero que se los vaya reservando. Sabemos que cuando coge el balón pasa algo mágico", bromeó su técnico Ernesto Valverde, en rueda de prensa al concluir el partido.

El Barcelona, cómodo en el marcador y en el juego, se limitó a dejar transcurrir los minutos para obtener así su primera victoria del campeonato y seguir la estela del Real Madrid.

En el otro encuentro disputado este domingo el Athletic de Bilbao y el Getafe empataron sin goles en San Mamés.