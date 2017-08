Ratifican en la Conmebol el veto a Daniel Angelici, quien apelará

Por presentar fuera de término la documentación que se le requería, la Conmebol le ratificó ayer el veto al presidente de Boca, Daniel Angelici, para ocupar cargos a nivel continental y en la Fifa, por lo que el dirigente decidió apelar la decisión ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

El vice de la AFA, cargo que no debería ejercer según la resolución, se reunió este lunes con los integrantes de la subcomisión de control de la Conmebol y completó la documentación que faltaba, pero horas después recibió un revés.

La Conmebol informó que "el plazo considerado por la subcomisión para la entrega de la documentación de respaldo y/o aclaraciones pertinentes era de 10 días, acordado por las partes", y afirmó que "en este caso no se recibió la respuesta en el plazo citado".

"Por consiguiente, la subcomisión de control no pudo pronunciarse sobre el fondo del asunto en materia. Esto conlleva a la consecuente inhabilitación de su persona para ejercer funciones ante Conmebol", expresó.

El presidente de Boca se molestó por la resolución. "Lamentablemente no hay organismos de apelación dentro de la Conmebol. Ni siquiera fueron al fondo de la cuestión. No estaban estipulados los plazos. No es justo. Decidí ir al TAS, cosa que no me gusta", dijo.

"No tengo nada que esconder. En 53 años nunca tuve proceso civil ni comercial, nunca fui procesado ni a indagatoria", agregó.

La prensa brasileña informó en su momento que la resolución de vetar a Angelici se debió "a sus problemas dentro y fuera del fútbol". Añadió que en la investigación de la Conmebol, Angelici es acusado de "tráfico de influencias para la designación de los árbitros", aparte de actuar "como operador judicial del presidente Mauricio Macri".

Otro cosa que se le cuestionó son las influencias que ejerció en el tribunal de disciplina de la AFA con respecto a la sanción de jugadores de Boca.