Ramiro Picotto: "Todavía no ganamos nada"

Ramiro Picotto nació y se crió en Gimnasia y Esgrima. Respira y transpira en azul y oro. Es de la 93, una división que ganó todo en juveniles y que hoy forma el grueso del equipo superior mens sana. "No hay cosa que me guste más que jugar al rugby con la primera en esta cancha. Eso no lo cambio por nada del mundo", dijo el apertura auriazul señalando el césped de la Bombonera al comenzar a desmenuzar el presente del equipo, en una charla en la que en ningún tema tiró la pelota afuera.

Picotto es parte de la sangre nueva que tiene el conjunto del parque. De hecho en el plantel, que tiene un promedio de 23 años, salvo el Changuito Pablo Edery, ninguno sabe lo que es salir campeón en primera, y eso que GER se coronó por última vez en 2004. Tras varios años de una manifiesta irregularidad, parece que los mens sanas este año encontraron el equilibrio y lo evidencian dentro del campo de juego. El fin de semana el equipo que conducen Sebastián Bosch, Hugo Cabeza y Hernán Dinucci venció a Santa Fe Rugby 22-20 por el Regional del Litoral (TRL) y con esa victoria estiró su serie invicta un partido más, a dieciséis para ser exactos, entre este certamen y el Torneo del Interior.

Al referirse a ese encuentro, Picotto destacó: "En los papeles no deberíamos haber tenido problemas, pero lo cierto es que Santa Fe Rugby nos complicó mucho. El clima no nos ayudó y fue un partido cerrado, duro, sobre todo en el contacto, pero por suerte pudimos sacarlo adelante en los últimos minutos. Fue algo muy parecido a lo que nos pasó con Natación y Gimnasia, en la semifinal del Interior. Fue un juego que tuvimos que trabajarlo muchísimo".

¿A qué le atribuís la racha

que tienen?

Creo que el equipo está trabajando y entrenando muy bien, igual todavía no ganamos nada. Los entrenadores nos están dando mucha confianza y también exigiéndono, porque saben que podemos dar más. Esto es fruto de eso, de cómo estamos trabajando. Venimos bien, pero tenemos que seguir.

¿Las victorias no los aburguesan en un punto?

No. Sabemos y estamos confiados en que si hacemos las cosas bien, por nuestra forma de jugar, somos un equipo complicado para cualquiera. Si bien físicamente no somos grandes, intentamos imponer nuestro juego corriendo por todos lados. Es lo que entrenamos y lo que nos gusta. Siempre hay cosas para mejorar. Por eso, repito, por el momento venimos bien, pero todavía no ganamos nada.

¿Qué diferencias notas entre el Gimnasia del año pasado

y el de este?

Somos un equipo más maduro. Por ejemplo, este último partido que jugamos ante Santa Fe Rugby si bien fue uno muy cerrado, en otro momento nos hubiéramos puesto muy nerviosos porque no le encontrábamos la vuelta y se nos complicaba; en cambio, el sábado tuvimos la paciencia necesaria para sacarlo adelante.

¿Encontraron el equilibrio

en el juego?

Yo creo que estamos mejor. Estamos muy contentos con el juego que proponemos. Es el que nos gusta y el que le gustó históricamente a toda la gente de Gimnasia. Nos sentimos cómodos y, además, nos da resultados.

El torneo empieza a entrar en una zona caliente,

¿qué análisis hacés de

la zona Campeonato?

La zona Campeonato siempre es complicada. En ningún partido te podés dormir. Incluso si no te llevás el punto bonus cuando tenés la chance de hacerlo, lo podés terminar lamentando. Creo que nos tocó un buen fixture y eso nos permitió tener una base para arrancar bien la última etapa de la zona Campeonato donde tenemos una seguidilla de encuentros importantes. Se vienen los partidos más complicados, pero nosotros estamos confiados en nuestro juego y la vamos a encarar con seriedad y compromiso.

¿Te sorprendió algo del

resto de los equipos?

La verdad es que no. Están los que siempre dan pelea, los que siempre te complican y los que están ahí esperando que alguno se caiga para terminar entrando. Creo que la clasificación a los play offs está muy abierta y nosotros tenemos que dar pelea para llegar de la mejor manera.

¿Qué partido esperás

con Old Resian?

Es uno que lo estamos esperando con muchas ganas porque nos quedó la pica del año pasado, cuando nos ganaron en la última jugada. Ellos están un poco caídos porque las lesiones de algunos jugadores clave, como la de Nazareno Valentini, por ejemplo, influyeron. Aún así sabemos que no nos podemos relajar. Son encuentros complicados y tenés que salir a jugar con todo.

¿Cómo hacen para mantener

la atención en el Litoral,

siendo que el foco está

puesto en la obtención

del Torneo del Interior?

Es un trabajo complicado tanto para nosotros como para los entrenadores. Igual todos no dejan de ser partidos importantes y encaramos la semana pensando en el partido del sábado. Ahora nuestro próximo objetivo es Old Resian.

Igual, de reojo se mira

lo que viene

Un poco sí. Y se viene una seguidilla importante: Old Resian y Jockey por el TRL, La Tablada en la final del Torneo del Interior, y después Duendes otra vez por el Litoral, por eso creo que poder ganar el Interior sería un envión anímico muy importante, algo muy lindo para nosotros y para la gente del club. Igual, si me das a elegir, personalmente me gustaría más ganar el Litoral. Recién cuando ganás en primera quedás en la historia.