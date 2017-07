Rafaela, un espectáculo de Facundo Ardusso

El automovilismo de la provincia atraviesa un momento complicado en cuanto a infraestructura para brindar más espectáculos de los que ofrece. Pero no hay dudas de que tiene un as de espadas que es garantía de adrenalina y convocatoria: el óvalo de Rafaela. Gracias a la velocidad que pueda desarrollarse en su asfalto, a las chicanas que sirvieron para acotarla el peligro pero que son igual de atrapantes, el Súper TC 2000 brindó una carrera de alto voltaje, que no perdió el atractivo de principio a fin, con varios ganadores posibles y uno que no lo tenía nadie y se llevó todos los laureles: Emiliano Spataro. El de Lanús le dio a Renault, como en el TC hace dos fechas en Posadas, la primera victoria del año. Halago que no pudo tener el parejense Facundo Ardusso, quien sin embargo sigue siendo el mejor del Rombo, ayer hizo una tarea sensacional partiendo del fondo y llegando 6º. El otro zonal, el bermudense Fabián Yannantuoni, no pudo llegar a la meta como en la carrera clasificatoria del sábado.

Pudo ser del ganador de la clasificatoria, Mariano Werner, que hizo malabares para mantener el 408 sin el alerón trasero que se le voló al comienzo y es el nuevo líder con el 8º puesto. Casi es de Martín Moggia, el pibe de San Justo, al que se le quedó el C4 luego del relanzamiento final por una de las pocas roturas del neumático delantero derecho, algo que pasó mucho el sábado. La peleó el ex líder Agustín Canapino, hasta que rompió el parabrisas. Casi Matías Rossi corona un domingo increíble largando 11º con un Corolla que no ve lo competitivo que cree, aunque fue 2º y ahora es escolta del torneo. Y quedó para Spataro, por perseverante, por aprovechar como nadie un Fluence más lento en las rectas que los Peugeot, por ejemplo, pero entero como ninguno.

El de Renault había largado 8º y fue otro de los que avanzó mucho, lo mismo que sus compañeros Leonel Pernía y Ardusso, que de 21º y 22º, arribaron 5º y 6º. El de Las Parejas, que pudo ganar el sábado la clasificatoria después de la pole pero se le rompió la goma, llegó a Rafaela a 8,5 puntos de Canapino y quedó a 7 de Werner. Buen negocio igual.

"Gran remontada en el óvalo de Rafaela de P22 a P6 y buenos puntos para seguir cerca en el campeonato. Gracias Renault Sport", tuiteó el parejense, conforme, con el auto y con su equipo. También con el equipo del que es confeso hincha de fútbol: River. Por eso anoche tuiteó una foto de Nacho Scocco con el texto: "grande goleador. Todo lo mejor para vos".

Yannantuoni no quedó igual de conforme, ya que sábado y domingo rompió la goma derecha.