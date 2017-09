Rafael Bielsa: "Marcelo sería un buen presidente"

La pregunta que muchas veces se le realizó a usted es si es cierto que en algún momento su hermano Marcelo va a regresar a Newell's. ¿Hoy cuál es su respuesta?

Con esta dirigencia seguro que Marcelo no va a volver. Vamos a ver para qué lo necesita el club.





¿En caso de que eso ocurra, lo haría como técnico, coordinador de divisiones inferiores o presidente?

No sería un mal presidente. Sería uno muy bueno y prestigioso. Ganaría por aclamación. Vamos a ver qué nos depara el destino.

¿Le preocupa que aún no esté inaugurado el hotel?

Cómo no voy a estar preocupado. Yo no sé si no lo hacen para no tener que invitarlo a Marcelo o porque realmente no tienen plata ni para conectar el gas. La verdad que no sé, es una situación bastante rara.