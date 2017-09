"Quiroga no iba a atajar"

"Yo lo que digo no tengo las pruebas y han pasado muchos años. La historia viene desde Argentina 78, donde necesitaban hacer 4 goles e hicieron 6, pero hubo malversación a nivel dirigencial, y comando técnico. Teníamos un jugador, (Ramón) Quiroga, argentino, nos reunimos con el entrenador Marcos Calderón para que no ataje él porque era argentino. Quedamos de acuerdo y al día siguiente lo pone. Uno qué puede pensar cuando tenía que atajar Otorino Sartor". Las palabras, que sorprendieron, pertenecen a José Patrón Velásquez, ex mediocampista que revivió el polémico partido del Mundial 78, en la que la selección nacional vapuleó a Perú 6 a 0.

Siempre se habló de ese encuentro y los rumores eran muchos, aunque nadie los avaló. Incluso Chupete Quiroga, en una entrevista con Ovación realizada en Perú el 5 de octubre de 2016, declaró: "Tengo la conciencia tranquila porque no me vendí". Y ahora otra vez salieron a escena las dudas sobre lo que pasó ese día. Sobre todo con los dichos de Velásquez.

Precisamente el ex volante, que también fue protagonista del partido por la clasificación al Mundial México 86, afirmó que Argentina siempre ha utilizado artimañas para ganar. "En el 85 fue bien claro que (Julián) Camino salió a lesionar a (Franco) Navarro antes de los 5', eso es matar o morir. Cuando empatamos 2-2 entró un montón de gente al campo", sentenció.