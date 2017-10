"Tuve altibajos en el arranque del campeonato y me costó el puesto. Esto es fútbol y el entrenador Marcelo Vaquero tuvo que optar por el jugador que mejor venía realizando los trabajos en los entrenamientos. Por eso tuve que estar entre los suplentes. Soy consciente que no venía bien y, por suerte, con la ayuda de mis compañeros y familiares quiero volver a mi nivel. Ante Yupanqui el DT me confirmó entre los titulares y voy a aprovechar la chance al máximo", sostuvo Cristián Iramaz, quien fue confirmado en el mediocampo salaíto para recibir el sábado, a las 15.30, a Yupanqui.

Después de haber obtenido la segunda victoria consecutiva ante Central Ballester (2-1), la primera ante Claypole por 2 a 0, el panorama en el búnker de los salaítos cambió para encarar los encuentros que deben disputar en la primera parte del certamen.

En ese contexto, el regreso al plantel del volante Iramaz entre los titulares es la nota destacada que tendrá el plantel comandado por Vaquero para enfrentar a Yupanqui, por la 9ª fecha en la Primera D.

Iramaz es uno de los jugadores destacados con el que cuenta el equipo de barrio Sarmiento. Siempre tuvo rendimientos altos desde que estuvo entre los titulares. Y en el presente torneo aún no mostró la jerarquía que conocen sus seguidores. "Frente a Yupanqui será un partido importante en lo personal y espero dejar todo para que Argentino pueda lograr otra victoria", cerró Iramaz.