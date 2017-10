"Quiero aprovechar esta oportunidad", admitió Elías Gómez

De no mediar imprevistos, Elías Gómez será una de las caras nuevas del equipo el sábado ante Argentinos Juniors. "Quiero aprovechar esta oportunidad", dijo el lateral en diálogo con Ovación de cara a la chance que se le presentará por primera vez en la Superliga. Es que hasta aquí sólo jugó dos partidos (uno como titular y otro ingresando desde el banco) por Copa Argentina.

"Después de la expulsión de Alfonso (Parot) imaginé que podía tener una chance, pero siempre está latente la posibilidad de un cambio de esquema, por lo que siempre está la duda, al menos hasta que llegue la confirmación del técnico", apuntó el defensor canalla.

Hasta aquí no tuviste la posibilidad de ser titular en el torneo local.

Sí, es así. Cuando me fui lo hice con la idea de agarrar experiencia para cuando me toque volver y en el momento que me toque espero hacerlo de la mejor manera.

¿Por qué las chances aparecieron en Copa Argentina, donde fuiste titular en uno y el último ingresaste a los pocos minutos de iniciado el complemento?

Lo que pasa que estoy en un puesto raro, en el que si no juego de arranque es más difícil que ingrese desde el banco. Estuve algunos partidos de suplente en el torneo pero no me tocó entrar y en Copa Argentina el técnico me buscó otra posición, más como carrilero, pensando que le podía aportar algo al equipo por cómo estaba planteado el partido.

A nadie le gusta entrar por la lesión o suspensión de un compañero, pero el fútbol tiene estas cosas y cuando se presentan estas posibilidades la idea es aprovecharlas.

Seguro. Cuando volví al club lo hice con muchas ganas de quedarme y cada vez que me tocó, sea por Copa Santa Fe o Copa Argentina, traté de aprovechar cada minuto para demostrar que puedo ser una alternativa.

¿Futbolísticamente cómo estas? ¿Creés que estas pocas chances que tuviste no te van a pasar factura?

No me siento falto de ritmo, pero sí está la confianza que tiene un jugador cuando juega más seguido. No es lo mismo entrar desde el banco que hacerlo desde el arranque. Igualmente entreno toda la semana para corregir cualquier detalle y no alejarme del nivel de mis compañeros.

Si te toca será en un momento flojo del equipo en el torneo. ¿Eso genera un poco más de presión?

Central te exige ganar en todo momento porque es lo que la gente siempre pide. Hoy tomo esta chance como una oportunidad más que se me presenta, pero con la tranquilidad de saber que si el equipo funciona bien los resultados van a llegar.

¿Sentís que con chances como estas podés meterte aún más en la consideración del técnico?

Seguro. Uno siempre está esperando demostrar que está a la par del resto. Mi cabeza me dice que tengo que aprovechar esta oportunidad.

Montero dijo que le da vergüenza mirar la tabla. ¿Ustedes lo sienten de la misma forma?

Lo que sentimos es que estamos lejos, pero en el fútbol argentino perdés tres partidos y estás abajo pero ganás y te prendés. Sabemos que necesitamos empezar a sumar de a tres y estamos haciendo todo lo posible para lograrlo cuanto antes.

¿El de Argentinos Juniors es el partido que no se puede dejar pasar?

Ni hablar. Nos tenemos que jugar todo ante nuestra gente. Sabemos que el rival puede venir a especular un poco, pero la concentración de parte nuestra tiene que estar los 90 minutos porque si no pasa lo de partidos anteriores.