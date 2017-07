¿Quién es el tenista chileno que le robó el corazón a Luciana Aymar?

Luciana Aymar tiene novio. La mejor jugadora de hockey argentina de la historia se enamoró y sin dudarlo se fue a vivir con el hombre que no solo conquistó su corazón sino que, como a ella gusta decirle a sus allegados más cercanos, es el amor de su vida.

¿Quién es? El extenista chileno Fernando González. Lo confesó ella misma en una nota con la revista Caras del país trasandino, donde la rosarina contó su historia. "Tenía mucha admiración por él como tenista. Lo seguía en los torneos. Nos cruzamos en diferentes Juegos Olímpicos, pero era un saludo de deportista a deportista", contó Lucha.

"Los dos nos seguíamos por las redes sociales y cuando me retiré en 2014, él me mandó un mensaje privado felicitándome por la carrera que había hecho y que me deseaba lo mejor para el nuevo camino de mi vida. Yo había hecho lo mismo cuando él se retiró. Fue en el torneo de tenis que se juega en Miami donde nos dimos una oportunidad y comenzamos un proceso de conocimiento mutuo", continuó.

Fue un rayo de amor, y así fue como Luciana se fue a vivir a Chile. "Decidí venirme para acá es porque me estoy proyectando y me encantaría que fuera para siempre, pero pueden pasar muchas cosas en el camino -reveló-. Las relaciones se construyen a diario. Los dos ya estamos cerca de los 40. Soy de objetivos precisos, en lo laboral y en lo emocional".

"Quiero ser madre, tener hijos y hacer mis otras actividades. Las voy a necesitar. No soy sólo de estar en la casa", contó Aymar, y añadió: "Quizás el día que sea madre cambie mi forma de pensar, porque uno va adaptando su vida al momento. A lo mejor cuando tenga un hijo voy a querer dedicarle las 24 horas del día, pero nunca voy a dejar de hacer mis cosas".