Qué decía Eduardo Bermúdez cuatro meses atrás sobre Maxi, Scocco y Formica

La sorpresiva salida de Maxi Rodríguez de Newell's destapó aún más la interna en el interior del club del Parque donde los hinchas están que trinan por la limpieza de referentes que llevó adelante la comisión directiva, encabezada por Eduardo Bermúdez

Meses atrás, sin embargo, el presidente había manifestado públicamente todo lo contrario. Así lo revela el audio de una entrevista de abril pasado cuando afirmaba que el capitán, Scocco, Formica seguirían defendiendo los colores rojinegros.

1. Plantel. "En junio no se va nadie, Formica no se va, Scocco no se va, Maxi no se va, Amoroso no se va, San Román no se va, Moiraghi no se va. Ya estuve reunido con Domínguez a ver si seguimos un año más, con Maxi estuvimos reunidos a ver como manejamos la renovación, se irá uno o dos que están a préstamo, el único difícil es Quignón".

27 de junio de 2017 Formica, Scocco y Domínguez juegan su último partido y se van con aplausos del Parque





2. Maxi Rodríguez. "Maxi hace lo que quiere, si quiere ser presidente yo me voy, le doy la llave, es el hombre clave en el vestuario, es un crack, es el hombre que nos llevó a los resultados más importantes, él sabé cuando y cómo hacerlo con los tiempos que necesite. Con Maxi no tengo ningún problema, ya estuve hablando con él, estamos muy bien en el vestuario".

21 de julio de 2017 "Por mi salud mental, decido alejarme de Newell's", dijo Maxi emocionado

3. Nacho Scocco. "En el próximo mercado vamos a vender pero vamos a ver cómo, cuándo y a quién. No hay que mezclar lo deportivo con lo económico. A Scocco no lo vendo, de ninguna manera, porque Scocco son diez goles que son diez puntos, ¿dónde voy a encontrar un número nueve igual? Scocco es lejos el mejor número 9 del fútbol argentino y es nuestro. Hay una cifra para pagar pero ya lo vamos a resolver, de alguna manera lo vamos a pagar".

4 de julio de 2017 Copa Libertadores: en su debut, Scocco abrió el camino del triunfo de River en Paraguay

4. Mauro Formica. "El Gato no se va a ir, hoy justo estuve hablando con él. Lo tengo agarrado de las manijas porque está enamorado de su hija, hoy le hablaba y le decía 'no te podés ir ¿y tu nena?'. Le toco el corazón. Él ama a su hija, que es fana de Newell's, asi que no se me va".

26 de junio de 2017 Emoción en la última práctica de Scocco y Formica que mañana se despiden de los hinchas

5. Diego Osella. "Osella tiene un caracter que me encanta, que exige siempre más, él está re contento con nosotros. Es mi anhelo que Osella siga los cuatro años que esté en la presidencia".

3 de junio de 2017 Osella dejó de ser el técnico de Newell's: "Hay cosas de las que no se puede volver atrás"