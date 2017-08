PSM Fútbol no para de crecer y sorpender en el torneo Federal B

PSM Fútbol, con triunfos, llegó a la cima en la zona 17 y se convirtió en la grata sorpresa en el torneo Federal B. Con la victoria ante Ben Hur de Rafaela por 1 a 0, la entidad de Puerto General de Puerto San Martín pudo darse el gusto de ser puntero por primera vez en su corta trayectoria en los torneos de AFA.

"Ser puntero por primera vez en los certámenes afistas es muy importante para el plantel y sobre todo para una institución con pocos años de vida. Por eso hay que mantenerse y trabajar el doble para cuidar el lugar de privilegio que ocupamos", sostuvo Iván Potepan, entrenador del verdinegro.╠

El equipo de Punta Quebracho comandado por Potepan como DT no perdió en los partidos que disputó en la Copa Santa Fe y el actual campeonato de la cuarta categoría. "Llevamos una racha importante sin derrotas en los cotejos disputados en los dos torneos. La serie perdida en la definición por penales ante Atlético San Jorge no se tiene en cuenta", dijo el técnico de Puerto.

Con respecto a la actual campaña, el Pelado se mostró conforme con la producción del plantel. "No me sorprende la campaña del equipo disputadas cinco jornadas. Tengo muy buenos jugadores y varios con mucha experiencia. Todo eso es un plus extra para los que estamos al frentes del grupo", explicó Potepan.

En la primera fase se disputarán 18 jornadas y dos equipos tendrán el derecho de poder pasar a la siguiente etapa. PSM Fútbol se armó para dar pelea en la zona 17 y es líder, disputadas 5 fechas. "La idea es ser protagonista y jugar de la misma forma tanto de local como de visitante. Tengo material para poder hacerlo. De antemano sabíamos que la era zona era muy complicada. Hay instituciones con un gran poderío y con presupuestos muy altos. Pero la dirigencia de Puerto se movió y pudo armar un equipo competitivo", afirmó el DT.

PSM Fútbol en su tres años de vida no para de crecer y es la grata sorpresa en el Federal B.



El técnico

Iván Potepan, además de ser DT nacional , es entrenador recibido en Italia (Uefa). También dirige en Rosario Central.