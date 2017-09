Provincial se lo dio vuelta a Plaza y se subió a la punta del campeonato

Cuando el fixture cruza a Provincial y a Atlético del Rosario, de mínima, hay esperanzas de ver buen juego. La aseveración no es un capricho, los antecedentes más inmediatos y el protagonismo de los últimos años le dan la razón. Pueden tropezar. Pero si hay algo que no negocian son las formas con las que pretenden alcanzar resultados. Además tienen individualidades justas para interpretarlas. Pero ayer hubo un sólo ganador en el partido de la fecha, la 20ª del torneo de primera división de damas de la Asociación del Litoral. Fue el equipo Rojo, que venció al campeón defensor por 2 a 1 gracias al doblete de Julieta Acosta. Daniela Astegiano había puesto en ventaja a Plaza con un golazo. De paso, el conjunto de Ernesto Morlan aprovechó la caída de Jockey A (ver Breves) y se subió a lo más alto del campeonato.

El local tuvo las acciones más claras de un primer tiempo muy entretenido, si es que por eso pueden entenderse los cinco córners cortos que generó, sobre ninguno de su rival. Pero pecó de la misma manera que peca casi todo el Litoral, las malas ejecuciones. Es una constante en el torneo la enorme cantidad de posibilidades desperdiciadas por todos los equipos en una jugada que en el hockey es clave.

Sin embargo, lo que no podía lograr con este recurso lo equilibraba con el juego colectivo. Tuvo ayer de nuevo a su volante más creativa, Sofía Villarroya, como uno de los puntos más altos, bien secundada por Cecilia Ricciardino en ese sector del campo. Rompiendo y distribuyendo, entregándole a Villarroya para el desequilibro. Pero Plaza respondía, lo que hacía un gran encuentro. Las tres pelotas que sacó Nadín Lacas en una misma jugada no sólo ratificaron su resistencia bajo los tres palos sino que también dieron cuenta de que, si en algo no escatima el equipo de Patricio Rambaudi, es en atacar. Además porque su cerebro sigue llamándose Pilar Méjico, quien aún no estando en su más alto nivel, puede disponer de las acciones. Incluso con un papel más sacrificado que el habitual, defendiendo mucho.

Iban 19' cuando en una contra furiosa, Plaza se puso en ventaja. Daniela Astegiano encaró a Tamara De Ninis, se la mostró por un lado, se la mostró por el otro, la desairó y sacó un terrible sablazo por encima de Lacas, que infló la red. Inatajable. A pesar de eso la tarde tenía otra delantera endiablada: Acosta. Siempre luchando, siempre buscando. Tanto que encontró un penal cuando parecía que perdía fuerzas encarando marcas. La misma Negra lo ejecutó a la derecha de Ariela Tabia y un minuto después, antes del final del primer tiempo encontró a su socia ideal, Villarroya, quien la habilitó para marcar el segundo. La volante la filtró por donde nadie puede y Julieta definió con un disparo cruzado.

En el segundo tiempo cayó la intensidad del partido. Y Provincial, más entero, se dedicó a cuidar la bocha y a ahogar aún más a Plaza. El Rojo manda. Aprobó un examen exigente a dos fechas del final y del inicio de los play offs. Está en el lugar que todos quieren.