Provincial se aferra a lo que tiene

En un momento en el que el hockey de caballeros del Litoral aún celebra la obtención de su primer título de mayores en el Campeonato Argentino hay clubes que no pueden descuidarse en el desarrollo. Por el contrario, se aferran sobremanera a eso que tienen para intentar crecer desde allí. Hasta hace poco más de un año, cuatro equipos de primera división de la ciudad participaban del Interasociaciones Rosario-Córdoba, el torneo más competitivo que hay a disposición de caballeros. Sin embargo, esta temporada Provincial debió "bajarse", justamente por no alcanzar la altura de las circunstancias. Desde entonces refuerza lo que tiene con el objetivo de que en un lapso de unos tres años empiecen a verse los resultados de un deporte que "cuesta mucho". GER, Universitario y Jockey, con estructuras más aceitadas y bases más amplias, están por encima. Y de hecho son las usinas de la selección local. Provincial intenta volver a ser el cuarto en cuestión al más alto nivel.

"Es complicado el hockey de caballeros en Rosario desde hace muchísimos años, por lo tanto lo que he propuesto como DT a cargo, sólo con un PF, es hacer jugar a los chicos, el hockey no ha tenido un apoyo importante como para pensar en cambiar la cosa dentro de la temporada, sí hemos mejorado en cantidad de jugadores. Cambiamos de a poco pero no es tan fácil porque no es sostenido el crecimiento, no lo ha sido en los últimos 15 años. Así no se puede hacer mucho", le comentó ayer a Ovación, ante la consulta, Raúl Díaz, entrenador del rojo desde Sub 15 a primera.

Desde el club consideraron acertada la idea de "bajarse" del Interasociaciones con Córdoba y seguir compitiendo con Paraná y Santa Fe: "Este año se pudo jugar de otra forma, fue algo más parejo, más natural, ahí se puede pensar en crecer". El enorme gasto que significa semejante traslado fue otro de los condicionantes para reconsiderar la competencia.

Captar jugadores sigue siendo el gran reto del hockey de caballeros. Porque, más allá del impulso que pudo haber generado el oro olímpico de Los Leones o el reciente y más próximo que puede resultar ser el Campeonato Argentino de mayores de Litoral en Salta, hay un sector que aún mira con recelo a una disciplina asociada mayormente con las mujeres. En este sentido, Raúl Díaz consideró que "a mayor cantidad de oferta de deportes, más difícil aún". Sin embargo están conformes con el trabajo de Escuelita, ya con casi una veintena de nenes a cargo de Patricio Rambaudi, hoy por hoy la categoría "más competitiva, la única en la que estamos en igualdad de condiciones con el resto, que por suerte son varios clubes", dijo Díaz.

Provincial trabaja hoy con unos 30 jugadores mayores de 15 años, lo cual también le representa un logro pensando en el futuro, aunque aún tremendamente lejano a los números que manejan GER, Universitario o Jockey: "Por supuesto que da cierto dolor bajarse de algunas competencias, pero el club ha sostenido su hockey con bastante esfuerzo y los jugadores en todo momento han motivado a sus propios compañeros. Gracias a los que estuvieron en los últimos años se ha podido mantener a pulmón el hockey de caballeros, mientras que para las chicas es distinto, no tienen que trasladarse, hay más competencia para ellas acá", explicó el entrenador de los rojos, a lo que agregó: "Es lento pero es un desafío. No es tan fácil aprender el juego, jugar y ganar".

A pesar de que este año no tuvo jugadores citados al seleccionado mayor del Litoral (sí hubo uno el año pasado), en Provincial resaltan que en las categorías menores no se perdió presencia. Aún conscientes de que los clubes que alimentan las selecciones son otros, puso sus nombres en ella. De hecho la tuvo este fin de semana en el Argentino Sub 16 de Tucumán en el que Litoral fue medalla de bronce con dos chicos de Provincial entre sus filas: Agustín Alcázar y Fernando Aldana. "Estamos más que felices y orgullosos por eso. Siempre tenemos algún representante, no lo tuvimos este año en el mayor pero son detalles menores, lo que interesa es la competencia", destacó el entrenador, quien resaltó a la vez el "apoyo" de la asociación local para tratar de facilitar y fomentar la competencia de caballeros.

Y a la hora de crecer, cómo no pensar en el flamante título argentino del seleccionado de caballeros, el primero de su historia en mayores: "Es doblemente motivador lo que acaba de pasar, además llegó de la mano del Chino (Gabriel) Basterra como DT. El fue el primero en llevar el hockey al club Provincial, es el amigo que nos llevó a todos a jugar", cerró Díaz, autodefinido como "uno de los locos que allá por el año 82 apareció con unos palitos por el club".