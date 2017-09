Provincial recibe a Plaza, una prueba de carácter

Para algunos, la llegada al final de la segunda ronda del torneo de primera división de damas de la Asociación del Litoral aparece como un horizonte claro. Para otros, no tanto. Es que, luego de la fecha 20ª que se jugará hoy, sólo quedarán dos jornadas para saber cómo quedarán configuradas las posiciones de cara a los playoffs. Y en este sentido hay quienes tienen posibilidades de escalar o caer y a otros el futuro inmediato no se les modificará mucho. El partido de la fecha, en tanto, estará en barrio Cura, entre el escolta Provincial y el ascendente y campeón vigente Plaza, desde las 16.30. Provincial es el único equipo invicto que tiene el torneo, pero hoy no tendrá tarea sencilla, porque choca con un rival en pleno crecimiento. Atlético, campeón 2016, pisó el acelerador en la segunda ronda y en las últimas tres jornadas se sacó de encima sucesivamente a Jockey A, Duendes A y Universitario. La de hoy, para el equipo rojo será, indefectiblemente, una prueba de carácter.

El líder verdiblanco, en tanto, visitará a la U en Las Delicias, con la intención de seguir manteniendo la cima y el rendimiento que mejoró tras la citada caída ante Plaza.

Duendes A, el otro gran animador de este certamen, intentará recuperarse de las derrotas ante Atlético y Jockey A (la fecha pasada), cuando visite el Parque para enfrentar a GER B.

El resto de la fecha se completará con Jockey B v. GER A; Bancario v. ORC y Duendes B v. Regatas San Nicolás. Uni, GER A y Old Resian quieren el mismo premio: quedar 5º de cara a los cruces, ya que es muy difícil que Plaza se baje del cuarto puesto.