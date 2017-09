Primer tropiezo de los charrúas

La ilusión charrúa de traerse la pimera victoria en la visita a Midland chocó de frente con la realidad de la categoría: de visitante es muy complicado conquistarla. Ante el menor descuido hay que arrancar de atrás y así le pasó ayer, cuando tras un primer tiempo finalizado en cero sufrió en la primera llegada clara y en su afán por igualar en la última jugada llegó el segundo tanto que hizo más dura la derrota.

Central Córdoba llegó a este partido con dos empates que no conformaban pero alimentaban las expectativas para salir a buscar la victoria en cancha ajena por la pretensión de ser protagonista desde el inicio.

Sin embargo el marcador en blanco de la etapa inicial, con una clara chance desperdiciada por Lucas Lazo (a los 16' no pudo en un mano a mano con el arquero), hizo ver que no sería sencillo sumar.

Y el mismo Lazo tuvo una similar a los 57' y la tiró arriba, luego de un pase de Pereyra.

Encima, el desnivel llegó temprano para Midland, cuando a los 62' Bruno Rodríguez (había entrado a los 58') metió su cabeza para dejar sin respuesta a Giroldi.

Obviamente, el equipo de Cuffaro Russo fue por la igualdad y dejó espacios que Midland supo aprovechar para en la última jugada, ya en tiempo adicional, tener a favor un penal que Resler le cometió a Rodríguez y que Lucas Buono se encargó de transformar en el 2-0 final que significó el primer tropezón para los de Tablada.

Por fortuna para los azules, el miércoles ya habrá revancha al recibir a Defensores Unidos, y enseguida una nueva chance de sumar el próximo domingo en cancha de Sportivo Barracas.

Y para estos cotejos los charrúas esperan empezar a contar con algunos de los refuerzos que aún están afuera.