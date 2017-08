Primer examen de fútbol

El proceso de preparación de a poco va entrando en otro terreno. Aun con la presencia de las cargas físicas en el día a día, Central comenzará a apelar a los amistosos (recibirá a Patronato), ya que la intención de Paolo Montero será que el equipo incorpore ya algunos de los postulados futbolísticos que tiene en mente para el próximo torneo. Y lo de hoy ya será una prueba para aquellos futbolistas que llegaron como refuerzos. En principio para Alfonso Parot y Fernando Zampedri, quienes en la práctica de ayer estuvieron presentes en el rato de fútbol que hizo el primer equipo en Arroyo Seco. El Colo Santiago Romero probablemente deba esperar un poco, aunque si no juega para los titulares seguramente lo hará para el conjunto alternativo.

Es lógico que los refuerzos ya se muestren desde el primer día. Por algo fueron traídos por el cuerpo técnico. No obstante, las necesidades son la que harían que Parot y Zampedri tengan un lugar prácticamente asegurado entre los once. Porque hoy el equipo no tiene un marcador de punta por izquierda definido, a excepción de Elías Gómez en un caso y por la aún baja obligada de Marco Ruben por el otro.

Ayer Montero ordenó un rato de fútbol en la práctica matutina y allí paró un equipo, con la inclusión de Renzo Alfani entre los once, lo que es otro de los datos destacados, debido a que en esa posición el equipo canalla todavía no se pudo reforzar.

Lo que el técnico probó ayer fue con: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, José Leguizamón, Alfani y Parot; Washington Camacho, Mauricio Martínez, Gustavo Colman y Federico Carrizo; Fabián Bordagaray y Zampedri. De todas formas el entrenamiento fue a puertas cerradas y no hubo una confirmación por parte del cuerpo técnico de lo que hoy se pondrá en cancha. Es más, Paolo Montero y sus colaboradores decidieron que la primera etapa del ensayo sea a puertas cerradas y que sólo se podrán ver los últimos minutos, en una medida tan particular como extraña.

Más allá de eso, Central podrá primera en la puesta a punto futbolística con vistas a la superliga, en la que debutará de local contra Unión. Y la rapidez con la que los jugadores logren absorber las directivas del técnico será clave, más teniendo en cuenta que no habrá muchas oportunidades para probar. Es que además del de hoy, Central tiene programado sólo un ensayo más: el sábado 12 (también en Arroyo Seco), contra Talleres.

Copa Santa Fe: el partido ante Unión va a las 17

El partido de vuelta entre Central y Unión por los cuartos de final de la Copa Santa Fe sufrió una variación en el horario. El mismo se jugará a las 17 y no a las 16 como estaba previsto. El cambio obedece a cuestiones organizativas y de televisación, según informaron. En lo que respecta al equipo para ese partido, el DT Leonardo Fernández todavía no tiene un panorama del todo claro respecto a los jugadores con los que podrá contar. Recién en los próximos días comenzarán los ensayos futbolísticos, pero para eso mucho dependerá qué futbolistas utilice Montero en el partido amistoso de hoy contra Patronato. Es que de no mediar imprevistos Jeremías Ledesma y Renzo Alfani formarían parte hoy del equipo principal (ver aparte). Después, cada semana el cuerpo técnico de primera división charla con Fernández, básicamente para acordar la participación de algunos jugadores en especial. La semana pasada ocurrió con Elías Gómez, Hernán Da Campo, Maximiliano González y Agustín Coscia, quienes actuaron contra el tatengue por pedido expreso del DT uruguayo. El sábado en el Gigante circuló el rumor de que para el partido que viene Montero podría bajar algunos de los habituales titulares (teniendo en cuenta que el amistoso que se iba a disputar ese mismo día contra San Lorenzo fue suspendido), pero el propio Paolo fue quien confirmó que la Copa Santa Fe iba a ser afrontada por jugadores de reserva y con Leo Fernández como técnico.