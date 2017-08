Presupuesto rechazado, pero activo

El presupuesto que fue presentado a fines de junio y no fue aprobado por amplia mayoría "es el que se tiene en cuenta y quedó firme al no presentarse ninguna propuesta", indicó una fuente tribunalicia consultada por Ovación. Es decir, en el ámbito judicial entienden que "se activó automáticamente a las 48 horas al no haber otra". El 28 de junio cerca de 700 socios dieron el presente a la asamblea convocada por el club para tratar el presupuesto y el rechazo fue categórico. Aunque para la Justicia todo quedó en eso al no surgir una "propuesta alternativa".