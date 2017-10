"Posicionar a Rosario para eventos de esta magnitud"

El director general de Deporte Federado de la Subsecretaría de Deportes de Rosario, Diego Sebben, acompañó a la intendenta Mónica Fein en su breve estadía por Santiago de Chile, en la que se terminó confirmando la idea de postular a Rosario para ser la sede los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2021, esos mismos que ayer tuvieron su primer día de competencia en la capital trasandina. Sebben mantuvo durante tres días reuniones con representantes de la Organización Deportiva Sudamericana (Odesur) y miembros del Comité Olímpico Argentino (COA). En una lluviosa Santiago, dialogó ayer con Ovación sobre los motivos para presentar la candidatura de Rosario y acerca de la opinión de sus pares sobre la planificación de los Juegos Suramericanos de Playa, a realizarse en la ciudad en 2019.

¿Cuál es el balance que hacés de las reuniones con dirigentes de distintos organismos y países?

Sirvieron para fortalecer lo ya ganado, los Juegos de Playa de 2019, y trabajar sobre algunas posibles acciones a futuro, tal cual lo manifestó el viernes la intendenta, el tema de la postulación de Rosario para los Juegos Suramericanos de la Juventud de 2021.

Acerca de los Juegos de Playa, ¿hubo cuestiones particulares que se trataron?

Sí. Ellos hicieron un balance del evento de lanzamiento de unos días atrás y quedaron impactados, por la puesta en escena, por la cantidad de deportistas y de deportes, y por la trascendencia que tuvo en la ciudad.

Esto es acerca del despliegue de jóvenes que realizaron algún deporte en el marco del lanzamiento de los juegos en el balneario La Florida.

Exactamente. No esperaban algo así. Este evento lo organizamos en forma conjunta con 14 asociaciones y federaciones de la ciudad, muchas que están vinculadas a los juegos de playa y otras que no pero que se quisieron sumar. Ese marco hizo la diferencia a un acto formal y protocolar como es habitual.

¿En los Juegos de Playa hay deportes dentro del programa y otros que la ciudad pretende incorporar?

Hay deportes que siempre están. Después las sedes tienen la posibilidad de proponer algunos más. Los deportes formales son 11 y hay 2 o 3 que proponemos.

¿Cuáles son estos últimos deportes?

El hockey playa y el skateboarding. El skateboarding (destrezas sobre una patineta) es para darle un espacio a los deportes alternativos. Hasta ahora no tenemos ninguna observación negativa. Pienso que deberían aprobarlo. En cuanto a los otros deportes, están los de equipo, que se realizarán en el balneario La Florida, vóley de playa, tenis de playa, handball de playa, fútbol de playa y el rugby de playa. En ese mismo escenario probablemente se desarrollen aguas abiertas y triatlón. Después está la vela y esquí náutico, que al no darse las condiciones en el río Paraná sería en el lago de Puerto Roldán.

¿Las autoridades de Odesur le dieron el visto bueno al balnerario La Florida?

Si. Eso es otra cosa que los sorprendió. Por lo general, los estadios son transitorios. Se construyen temporalmente para el evento. En cambio, en La Florida funciona el centro de alto rendimiento de vóley de playa del Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) y se juega el handball de playa, con la posibilidad de sumar otros deportes. Todo eso lo hace un polo deportivo. A partir del uso que tiene, con vestuarios y oficinas, cuenta con muchísima estructura ya desarrollada.

¿Cómo surgió la idea de los Juegos Suramericanos de la Juventud? ¿Es una alternativa al considerar que era difícil conseguir los Juegos Sudamericanos de 2022?

Tal cual. Pero quisiera arrancar desde otro lado. Siempre intentamos marcar para donde vamos con el deporte. En 2010 fue el Mundial femenino de hockey. Fue el primer Mundial de mayores en la historia de la ciudad. Después de ese evento, dijimos que no podía pasar desapercibido, tanto para el hockey como para la ciudad en cuanto a posicionarse para organizar eventos de esta magnitud. Si miramos desde 2010, hubo uno o dos mundiales por año, tres o cuatro panamericanos de deportes individuales, muchísimos sudamericanos, sin contar nacionales y regionales. En forma conjunta con las instituciones, asociaciones, clubes y privados, construimos eventos, que nos permitieron mejorar la calidad de ejecución. Lo reconoció el propio Camilo Pérez, presidente de los Odesur.

La pérdida a nivel nacional de la postulación de Rosario como sede los Panamericanos de 2019, ¿fue un golpe duro y a la vez un aprendizaje para encarar este tipo de gestiones?

El deporte siempre tiene la posibilidad de revancha. Perdimos ese partido, con muy buenos jugadores...

Había mucha confianza que se podía ser la ciudad elegida por el COA para representarla en la elección panamericana (fue designada La Punta, de San Luis).

Estábamos entusiasmados. La muestra de la cantidad de eventos que pasaron por Rosario, y la organización el año próximo del Mundial de básquet (Sub 17 masculino), el Mundial de rugby que se está gestionando (Sub 19 para 2019), los Juegos de Playa y esta postulación para los Suramericanos demuestra que lejos de bajar los brazos, entre todos decidimos seguir apostando y doblando el esfuerzo.

¿Cuáles son los escenarios que piensan para los Juegos Suramericanos de la Juventud?

Pensamos en un polo deportivo importante en el Parque Independencia, con el estadio municipal y el hipódromo. Este es un borrador. Después descentralizar a partir de las necesidades de cada deporte.

¿El estadio cubierto de Newell's se incluye?

Sí. En estos Juegos de Santiago hay 14 deportes, todos individuales, atletismo, natación, ciclismo. En los próximos habrá el doble. Se incorporan los colectivos, voley básquet, fútbol, hockey. No sólo el estadio cubierto de Newell's sino que habrá otros, y no sólo cerrados. La última infraestructura fuerte construida en la ciudad fue para los Juegos Cruz del Sur de 1982 (hoy Juegos Suramericanos), los estadios cubiertos de Newell's, Provincial, Sportivo América, Banco Nación, el patinódromo. Seguramente sobre esa base trabajaremos y ampliaremos. Los 28 deportes abren un espectro de escenarios deportivos muy amplios.

Hay experiencias mundiales que demuestran que la organización de megaeventos no implica necesariamente la promoción del deporte en el resto de la sociedad. ¿Eso se contempla?

Por supuesto. Vuelvo al Mundial de hockey. No sólo quedó un estadio, donde luego hubo Champions Trophy y finales de Liga Mundial sino que hay un desarrollo del deporte social, con más de 2 mil 500 chicos en los playones deportivos para todos aquellos que no tienen la posibilidad de pagar la cuota de un club, en donde también hubo un fuerte desarrollo. Para la Federación Internacional de Hockey, Rosario es la ciudad de hockey, no sólo por Luciana Aymar o el público que lo va a haber, sino por el desarrollo. Igual se pensó con el Mundial de patín carrera. Hay muchos ejemplos en los que tratamos que los eventos no pasen desapercibido. De hecho hay 69 deportes en la ciudad, con todas instituciones que están detrás de cada una, más de 50 mil federados. Esto habla de la variedad que hay. No es casualidad.

La definición será en diciembre

La Muncipalidad debe presentar el dossier sobre la postulación para los Juegos Suramericanos de la Juventud en noviembre. Luego, ese mismo mes habrá, una visita de veedores. En diciembre se decidirá la sede. Hay posibles ciudades rivales de Colombia y Venezuela.