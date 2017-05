La esperanza de que la sanción a Lionel Messi sea reducida y que por lo tanto la selección argentina pueda contar con su máxima estrella al menos para dos partidos más de los cuatro que restan de las eliminatorias sudamericanas parecen desvanecerse. La decisión del rosarino de no concurrir mañana a Zurich para realizar personalmente su descargo sugiere que las expectativas están en baja. Si bien se acordó que se hiciera a través de una teleconferencia, es un indicador de que las cuatro fechas de sanción difícilmente se muevan y de que por lo tanto regresará para la última jornada, que puede ser decisiva para clasificar a Rusia, en la altura de Quito frente a Ecuador.

Messi fue sancionado con 4 fechas por los insultos hacia el asistente brasileño Emerson do Carvalho, en ocasión del 1 a 0 ante Chile en el Monumental. El juez principal no lo informó pero la Fifa actuó de oficio y antes del enfrentamiento en La Paz con Bolivia ya dio a conocer la dura suspensión sólo guiándose a través de las imágenes de televisión, por lo que no parece lógico que dé marcha atrás, ya que los agravios fueron claros y el argumento usado inicialmente por la defensa de que se trató de "modismos" del lenguaje no tiene realmente ninguna consistencia. Lo que cabría en esta situación es el pedido de disculpas y aferrarse a que no tiene antecedentes de este tipo para semejante castigo. Pero lo dicho, no dirá nada de eso personalmente, lo cual le resta chances.

Como Messi no va, tampoco el presidente de la AFA, Claudio Tapia, como habían acordado cuando se vieron en Barcelona. El titular de Barracas Central además se había contactado con su par de la Fifa, Gianni Infantino, cuando se encontraron en la Conmebol para abonar la idea del indulto, que habrá que ver si seguirá en pie luego del descargo a través de una pantalla.

Eso sí, el rosarino estará acompañado en la videoconferencia por su abogado Juan de Dios Crespo, español especialista en penas deportivas, y por el letrado de calle Viamonte Andrés Urich. A todo esto, el argumento que dio el mejor jugador del mundo fue "problemas personales" y tampoco ayuda a la causa para la reducción de la pena.

Del resultado de lo que acontezca mañana en Zúrich también estará atento en España el actual entrenador de Sevilla y próximo de la selección argentina, Jorge Sampaoli, quien por estas horas está pendiente de la clasificación del equipo español a la Champions League 2018. Sabe que con Messi es una cosa y sin él todo cuesta arriba en el final de la eliminatoria.





Para aulas en Siria



Unos 1.600 niños sirios, que en su mayoría quedaron sin casas ni escuelas por la guerra, vuelven a clases gracias a una donación de la Fundación Leo Messi, con la que se construyeron 20 aulas.

Las aulas prefabricadas, totalmente amuebladas, fueron instaladas en Tartus y en zonas rurales de Damasco "gracias a una generosa donación de la fundación" de Messi, según informó Unicef.

"Más del 60 por ciento de los niños que asisten a estas escuelas fueron desplazados de sus hogares debido a los combates", indicó el programa dependiente de las Naciones Unidas, del cual la Pulga es embajador de Buena Voluntad.

Según Unicef, "después de más de seis años de conflicto, 1,75 millón de niños están fuera de la escuela y millones más están en riesgo de abandonar. Una de cada tres escuelas no puede utilizarse ya que fueron destruidas o están siendo utilizadas como refugios o para fines militares".