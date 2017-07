Ponzio quería a Maxi de compañero

Maximiliano Rodríguez se incorporó ayer al plantel de Peñarol luego de estampar su firma con el club de Montevideo. Es el nuevo destino de la Fiera luego de irse de Newell's y pese al intento de un ex compañero suyo en la Lepra, Leonardo Ponzio, de que continúe en River. "Lo volví loco hasta último momento para que viniera acá, a River. Pero demostró una vez más que es un hombre de palabra y que no jugaría en ningún otro club de la Argentina que no fuera Newell's", expresó ayer Ponzio a varios periodistas y que publicó La Nación. El mediocampista, que se encuentra con River realizando la pretemporada en Orlando, contó todo lo que le insistió a Maxi para que sea futbolista millonario. Y destacó que la Fiera cumplió con lo que siempre manifestó, que en la Argentina no vestirá otra camiseta que no sea la de Newell's. Maxi realizará hoy la primera práctica con Peñarol.