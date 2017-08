"Uno no puede desentenderse de lo que sucede y lo que esperamos son cosas concretas, en este caso que se haga efectivo el pago. Y hasta que esto no suceda, no lo voy a dar por hecho. La verdad es que nosotros no podemos creer más en lo que dicen. La situación es grave". La contundente declaración de ayer al mediodía de Luciano Pocrnjic, el nuevo capitán leproso, en torno a la deuda hacia los jugadores que quedaron del torneo pasado y la relación con la dirigencia leprosa marca el importante grado de desconfianza. Claro que por la noche hubo acuerdo entre la actual comisión y Agremiados (ver página 3) y todo indica que ahora la "casa está en orden". Sobre lo estrictamente futbolístico y de cara al debut del lunes ante Unión manifestó: "Intentaremos ser un equipo práctico y dinámico. Siento que vamos por el buen camino".

Y tras el acuerdo todo indicaría que la cuestión pinta mejor en este inicio inminente del "nuevo fútbol" llamado Superliga. Algo en lo que el arquero leproso hizo eje en la conferencia de prensa de ayer tras la práctica matutina: "Hicimos una muy buena pretemporada y en ningún momento nos salimos del foco de lo deportivo, más allá de que la situación económica del club es delicada. Y si bien en algún momento esto te termina tocando, nosotros tenemos que meternos en lo que podemos manejar, que es lo futbolístico. Tratamos de ser optimistas aunque hasta que no esté todo resuelto y nos confirmen desde Agremiados que está hecho el pago, no podemos creer en lo que se nos ha dicho. Sólo nos queda esperar hasta que se concrete", manifestó el jugador nacido hace 36 años en Chovet.

Y agregó: "Esta situación te lleva a que hoy, a cuatro o cinco días del inicio del torneo, vivamos con esta incertidumbre. Son cosas en las que no quiero meterme porque nos terminan desenfocando, ya nos pasó el torneo pasado, cuando estábamos en nuestro mejor momento nos cayeron diez problemas encima que no eran nuestros y en algún momento terminó afectando al plantel. Así y todo, lo pudimos llevar casi hasta lo último. Si las condiciones hubieran sido otras, los resultados hubieran sido mucho mejor".

"Con esa experiencia, debemos encargarnos de lo deportivo. Estamos haciendo un gran trabajo con el cuerpo técnico y ojalá podamos plasmarlo el lunes. El equipo está bien, se vio en el amistoso con Talleres, un rival armado desde hace tiempo. Mostramos una solidez importante, aunque quizás no fuimos lo profundo que queremos ser. Llegamos de muy buena manera al partido con Unión. Intentaremos ser un equipo práctico y dinámico. Siento que vamos por buen camino. Hubo una evolución que parte desde el conocimiento entre los que quedamos y los que llegaron", evaluó Lucho en diálogo con la prensa.

Sobre los objetivos para la nueva competencia, apuesta "a estar en los primeros lugares. Se sabe de la diferencia que hay de presupuestos entre algunos equipos y que la brecha se hace cada vez más grande, pero a la gente le decimos que vamos a dejar todo por esta gran institución. Entre todos tenemos que poner a Newell's donde se merece. No tenemos por qué pasar por estos problemas siendo un club de tanta convocatoria, tan importante. Ojalá podamos hacerlo".