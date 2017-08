Pocrnjic, el capitán del nuevo equipo leproso

Los equipos se sostienen muchas veces en un arquero que brinde seguridad y eso fue lo que hizo Luciano Pocrnjic en buena parte del último torneo cuando Newell's se metió en la pelea cerca de Boca, sobre todo cuando mantuvo el arco invicto durante 502', entre las fechas 18 y 22, cuando Newell's ganó 4 partidos y empató 1. Después, como el equipo que dirigía Diego Osella, entró en un pasaje de irregularidad. Igual, su presencia no se discutió en ningún momento.

Ni en la apertura del libro de pases se dudó que Pocrnjic seguiría como dueño del arco, pese a que llegó un rival para el puesto como es Nelson Ibáñez, un experimentado que llegó de Tigre.

Y como para que no queden dudas, el nuevo entrenador lo respaldó dejándole en sus manos la cinta de capitán.

La que lucirá esta noche y heredó de Maxi Rodríguez, de Nacho Scocco y hasta de Sebastián Domínguez. La misma que ya supo tener en su brazo izquierdo en la 28ª fecha frente a Lanús, cuando no arrancó la Fiera y Nacho estaba suspendido para llevarla.

Muchos técnicos eligen a los arqueros para ejercer la capitanía, aunque también los propios jugadores son los que toman la decisión, mientras que la experiencia y ascendencia en el plantel también juega su parte. Y Lucho reúne estas características. Es el más grande del plantel con 36 años (los cumplió el 4 de agosto), está en el club desde que arrancó allá por inicios de 2002, fue campeón aunque sin jugar en 2004 (era suplente de Justo Villar), y volvió en 2015 a pelearla de nuevo. Hasta que se ganó el lugar.

Tanto que en el último torneo fue el único futbolista con presencia completa en los 30 partidos (recibió 30 goles).

En la pretemporada sufrió una distensión en el bíceps femoral y se perdió los primeros dos partidos ante Talleres y Belgrano, pero se recuperó y estuvo ante Patronato. Y hoy saldrá a la cancha al frente de todos, como seguirá haciéndolo en el debut ante Unión.



Ibáñez, Ortiz y Leal jugarán en el preliminar

Hay preliminar. Desde las 18 saldrán a mostrarse tres de los refuerzos que llegaron al rojinegro: el arquero Nelson Ibáñez, el defensor Danilo Ortiz y el delantero Luis Leal (recién estaría para jugar en primera en quince días, por la adaptación). También será titular el punta Francisco Fydriszewski, que está en evaluación del técnico tras regresar del préstamo en Argentinos Juniors y si bien tiene esta chance aún no está definido que se quede pese a que Newell's dejó ir al juvenil Matías Tissera a préstamo a Quilmes.

La formación leprosa será con Ibáñez, Lionel Monzón, Franco Escobar, Ortiz y Leonel Ferroni; Mauricio Tevez, Braian Rivero, Maximiliano Ribero y Joaquín Torres; Leal y Fydriszewski. Entre los relevos figuran Temperini, Callegari, Treppo, Rotondi, Huguenet y Opazo, el octavo refuerzo aunque Llop lo considera más una apuesta del club.

El equipo alternativo también jugó tres partidos amistosos, perdiendo 2-0 con Talleres, igualando sin goles con Belgrano y venciendo 2-0 a Patronato, con goles de Torres y Tissera.

Mientras que en el equipo de Talleres estará el ex rojinegro Pablo Guiñazú.

Cinco rojinegros citados al Sub 20

Cinco juveniles leprosos fueron citados al seleccionado argentino Sub 20 que dirige el rosarino Sebastián Beccacece. Cuatro que actúan en la 5ª división de AFA: el defensor Alan Luque, los volantes Juan Manuel Requena y Aníbal Moreno, más el delantero Brian Gambarte. Y uno de 6ª: el defensor Juan Pablo Freytes.

Ellos entrenarán en el predio de Ezeiza a partir del lunes y lo harán hasta el 4 de septiembre, ya que actuarán de sparring de la selección mayor que conduce el casildense Jorge Sampaoli, que jugará dos partidos de eliminatorias ante Uruguay y Venezuela.

Estas convocatorias marcan que Newell's siempre es tenido en cuenta por los DT de las selecciones (en este caso fueron citados 34 los rojinegros tuvieron la mayor cantidad sobre los otros clubes), aunque no siempre son los que terminan integrando los planteles principales en las distintas competencias. Los pibes ahora deberán ganarse la continuidad.

La idea del cuerpo técnico es que este grupo trabaje con miras al Sudamericano de 2019 de la categoría y a los compromisos amistosos, a confirmar, en 2018.

Los cinco vienen jugando hace varios años en el Parque. Y en el caso de los chicos de la 5ª división pelean el primer puesto bajo la conducción técnica de Gastón Liendo.