Pocas explicaciones

Newell's no puede, y difícilmente lo hará a corto plazo, salir del ahogo económico. Como puede intenta dar pasos hacia el futuro con el fin de ir tapando los pozos que aparecen en el camino día a día, con reclamos salariales que se repiten casi todos los meses. Con jugadores que manifiestan su lógica preocupación. Ahora, ¿cómo un club que está judicializado puede encontrarse en esta situación agobiante? ¿Cómo es posible que cada treinta o más días se repita el conflicto? Es cierto, existe una herencia tremenda de la CD anterior que hasta el momento parece que poco se hace para investigarla y que impide al club avanzar. Cada un paso que da hacia adelante retrocede dos. Entonces, así es imposible que una entidad pueda funcionar de manera acorde a la importancia que tiene Newell's, no sólo en nuestro país sino en el mundo entero.

El presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, dijo que "el problema no es económico" y en general hace hincapié en que es financiero, aunque en realidad hoy transita por los dos inconvenientes. Que los tiene a maltraer desde que la nueva CD asumió en la conducción tras la salida anticipada de la dirigencia encabezada por Jorge Riccobelli. Desde el manejo de los fondos no hubo demasiados cambios, al menos no se notaron hacia afuera y así lo marca la realidad por las luchas internas que se repiten.

Desde el Parque aclaran que están afrontando los pagos de la deuda que dejó López, algo totalmente cierto. También la que acumuló la gestión anterior y que no debió (o debería) haber sucedido, ya que el club está "intervenido judicialmente". Es decir cada movimiento que se hizo fue controlado por un magistrado. Esto es algo que resulta inexplicable, al menos para el común de la gente y por la falta de una explicación concreta desde Tribunales.

Por suerte para Newell's el equipo es protagonista del torneo, los resultados son positivos y eso desvía la mirada. En un mundo resultadista cuando sucede eso lo demás aparece de manera secundaria, no se le presta demasiada atención. A tal punto que los jugadores debieron salir a decir, tras el triunfo ante Aldosivi, que están "solos", sin respaldo dirigencial, en esta lucha y ayer pidieron que se abrieran las puertas de Bella Vista para mostrar ante los medios las condiciones en las que tenían que entrenar. Una acción que sirvió porque con la intervención de Agremiados rápidamente se desactivó un posible conflicto.

Hasta que no haya un sinceramiento, que desde la Justicia se aclare y alguna vez se investigue lo que se hace en el club todo será borroso. Salvo que haya una venta supermillonaria de un futbolista que "tape" todo el resto.