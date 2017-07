Pinola le respondió a Ruben y confesó por qué no fue a la gira de la selección

Javier Pinola le respondió a Marco Ruben luego de las críticas recibidas por su polémica salida de Central e hizo una confesión acerca de por qué no asistió a la gira de la selección que incluyó amistosos frente a Brasil (en Melbourne) y Singapur el pasado mes de junio.

"No fui a la Selección porque en Central tomé un medicamento que podía dar positivo", contó el zaguero en una entrevista con Espn, en medio de la situación que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo por los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada.

"Si bien tuve un estado gripal no era para perderme una gira con la selección, fue por cómo me medicaron en Central", manifestó sobre la citación que había recibido en la primera convocatoria de Jorge Sampaoli.

Respecto a su salida de la institución de Arroyito y las recientes declaraciones de Marco Ruben sobre que "tendría que haber sido más transparente", Pinola contestó: "Me sorprendió que Marco Ruben siga hablando de mi salida, al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara".

"Con Marco tenemos una relación de mucha amistad y mucha confianza, sé cómo se expresa y por ahí se pasa. Pero lo respeto mucho, me callé la boca", aclaró. "Estoy dolido por cómo fue mi salida del club, se me ensució mucho", agregó.

Con respecto a su decisión de pasar a jugar en River y ante las acusaciones de algunos dirigentes de Central, Pinola enfatizó: "No me escapé de Rosario y no soy traidor, lo hubiese sido si me iba a Newell's, sigo sin entender el enojo que hay en Central".