Pinola caso cerrado

Las declaraciones que Javier Pinola hizo desde Orlando, donde River está realizando la pretemporada, no cayeron del todo bien en Central. Más allá de eso, desde el club no salieron a contestarle. El único dirigente que se expresó con relación al tema fue el vice Ricardo Carloni, quien se mostró medido y tildó la historia de Pinola como "un caso cerrado" en Arroyito. El directivo sólo se limitó a decir que el hoy defensor millonario "debería hablar de su club y no del que le dio reconocimiento y popularidad en el fútbol argentino y que lo llevó no sólo a River, sino también a la selección". El defensor había dicho que en Central "me ensuciaron muchísimo" por la salida intempestiva que tuvo y muchas otras cosas más, pero desde Central, y en este caso Carloni, optaron por mantener el bajo perfil y no entrar en un nuevo juego dialéctico.