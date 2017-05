Pinola de acá no se mueve

En los últimos días estuvo en la palestra la posibilidad de que Javier Pinola puede irse a Racing a partir de junio. También trascendió que alguien relacionado con la dirigencia académica habló con Marcelo Carracedo, representante del defensor, para interiorizarse sobre la situación contractual del jugador. Pero Pinola no se moverá de Central, al menos hasta la mitad del año que viene, fecha en la que vence su contrato.

Por más que Racing pague la cláusula de rescisión de 1,2 millones de dólares, lo que no podrá lograr es el sí del defensor para volver al club en el que jugó antes de irse a Alemania. La idea de la dirigencia de Central es no abordar en profundidad este tema hasta después del clásico contra Newell's en el Coloso. Igual, ante la fuerza de las versiones que le dan cierto asidero a la vuelta de Pinola a Racing, los dirigentes canallas hablaron con el defensor y la respuesta que recibieron fue que no se le cruza por la cabeza irse de Central. Es que Pinola está muy cómodo con todo lo que está viviendo en el club. Se encuentra a gusto con el cuerpo técnico que comanda Paolo Montero y se siente un valor influyente a la hora de las decisiones adentro del grupo, pero lo más importante es que su familia se encuentra muy adaptada a la vida rosarina. Con todos esos condicionamientos sobre la mesa es prácticamente imposible que Pinola acepte emigrar por el momento.

"Javier está muy agradecido a Central y se encariñó mucho con la institución. Sabe que acá tiene todo lo que necesita para sentirse feliz y además no se olvida de lo que hizo este club durante el tiempo en el que estuvo lesionado", explicó alguien muy vinculado al propio defensor y también a la dirigencia cuando fue consultado por Ovación.

Así como en Central están convencidos de que Pinola cumplirá con su deseo de quedarse, también saben que en Racing no se darán por vencido con la primera negativa. Va a agotar todas las instancias que esté a su alcance porque realmente Diego Cocca quiere que Pinola sea uno de los refuerzos estelares para la próxima temporada. De hecho, un sector de la prensa capitalina da por concretado el traspaso en junio, algo que seguramente no ocurrirá.

En sintonía con el pensamiento dirigencial, Pinola prefiere abstraerse de las habladurías de turno y está enfocado con exclusividad en el tramo final del torneo.

Incluso, llegado el momento, la dirigencia de Central hasta tiene en mente renegociar los términos del contrato que vence a mitad de año en 2018. Pinola es uno de los jugadores mejores pagos del actual y todos en Central, desde el primer hincha hasta el último directivo, quieren que se retire en el club. Precisamente en un mano a mano con Ovación de hace unos meses, el propio jugador deslizó la posibilidad de quedarse en Central hasta el último día de su carrera deportiva: "Me veo retirándome con la camiseta de Central. Este club es una gran familia y yo me siento parte de ella", fueron las palabras que utilizó Pinola en aquella entrevista para poner en contexto su futuro.

En concreto, por más que Racing hable con su representante o haya contacto entre ambas dirigencias, Pinola tiene tomada la determinación de sólo agradecer el llamado y continuar en Central. Es cierto que en el fútbol a seguro hace rato que se lo llevaron preso, pero en el caso puntual de la novela que se armó alrededor de la posible ida de Pinola no parece que sume un capítulo con un giro inesperado.