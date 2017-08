Pese a la derrota con Bahiense, las chicas de Litoral no se perdieron a Los Pumas

La mañana no terminó de la mejor manera para el seleccionado femenino de Litoral por la derrota ante Bahiense (ver aparte) en el Campeonato Argentino. Porque esa caída lo dejó sin la posibilidad de ascender a la máxima categoría. Sin embargo, por la tarde se dieron un permiso especial, el de salir a distenderse más allá de las lágrimas y la bronca de las primeras horas. Las chicas fueron a ver a Los Pumas al Estadio Martearena, por la segunda fecha del Rugby Championship. Y las encargadas de la gestión fueron las representantes de Duendes, la capitana Agustina Bouza y su compañera María Araujo. Justamente ambas vienen de familias muy ligadas al rugby. El plan estuvo desde antes del inicio del torneo, sólo que dependía de cómo fuera con el hockey. Al final, más allá de la derrota de la mañana decidieron salir y renovar los aires de cara al partido de hoy.

Las chicas llegaron en el colectivo de la delegación minutos antes del partido y se ubicaron detrás de una de las H, sobre el codo. Se sacaron fotos, aprovecharon a tomar algo de sol y un rato antes de la finalización del encuentro corrieron de nuevo hacia su colectivo para llegar a tiempo a la cancha de Popeye, para ver las semifinales de los varones. Como ellos el viernes, ellas los alentaron de cerca ayer.

Cuando se iban, Ovación intentó conocer las sensaciones de una salida de primer nivel, pero de pronto se tornaron tímidas y le pidieron a Candelaria Calvo que hablara en nombre del plantel: "Estuvo divertido, la pasamos bárbaro a pesar de que algunas no entendemos mucho de rugby. Sin embargo, a pesar del resultado de la mañana nos dimos este permiso de venir juntas y disfrutar". Lo de "juntas" se notó. No quisieron hablar por separado ni en representación de un club: "Hablamos en nombre de todas", tiró una de ellas por lo bajo. Polifuncional la chica. Aunque no tuvo oportunidad de acercarse a saludarlo, Agustina Bouza sintió así estar cerca de su hermano Pablo, quien integra el staff de Los Pumas con Daniel Hourcade a la cabeza. Para María Araujo fue algo parecido, su papá, Carlos, el presidente de la UAR, siguió de cerca la llegada. Y a pesar de que Los Pumas cayeron 41 a 23, fue una buena tarde del rosarino Emiliano Boffelli, otro de allá, como Jerónimo De la Fuente.