"Pensamos en ser protagonistas", admitió el arquero de Central Ruso Rodríguez

A juzgar por sus palabras no deja dudas de tener la mente bien puesta en lo que será el desafío que Central asumirá mañana a las 15.10 frente a Deportivo Riestra en cancha de Argentinos Juniors. Diego Rodríguez fue determinante en torno a lo que se jugarán frente a los Malevos de Pompeya. Tiene bien en claro que el que pierde, paga. "La intención es ganar. Para este club es muy importante la Copa Argentina como también lo es para nosotros. Y por eso pensamos en ser protagonistas", aseveró el arquero en la previa de los 16avos de final.

"Lo que hicimos el domingo ante Colón fue bueno, pero hay cosas para mejorar", acotó el rubio arquero en un tono más distendido y mirando el futuro con color esperanza. No caben dudas de que el Ruso se mostró también ayer más relajado.

No es para menos. Si firmó sobre la hora el contrato con Central luego de lidiar con Independiente por un hecho puntual, tal como informó Ovación en su edición del pasado martes 22 de agosto.

"Fue otra novela larga porque no había firmado, pero ya está todo", resumió el arquero sobre la particular situación que atravesó hasta pocas horas antes de debutar en la Superliga. No obstante, inmediatamente volvió a hacer eje en lo que será mañana una tarde especial por Copa Argentina.

"Creo que todos los equipos han demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Más allá de lo que veamos del rival, tenemos que tener la humildad para saber afrontar estos tipos de partidos como también la personalidad suficiente para hacer lo que debemos hacer dentro de la cancha", esgrimió el Ruso.

También coincidió con el entrenador Paolo Montero, quien argumentó que estos encuentros deben prepararse muy bien desde la parte mental para no intentar subestimar al rival, que por ser de una categoría del ascenso se lo catalogue como un equipo vulnerable de antemano.

"Cuando uno subestima al rival se equivoca y lo termina pagando caro. Por eso es que tenemos que tomar el partido con la responsabilidad que amerita. Sabemos que sea Riestra o San Lorenzo, que jugaremos la próxima semana, tenemos que hacer nuestro juego ante todo", replicó el ex hombre de Independiente con seriedad.

También afirmó que "por nombres es lógico que tenemos otro equipo. Pero la idea sigue siendo la misma. Y es ser protagonistas. Nos mentalizamos en plantarnos en campo rival. Por ahí vamos a tener otro juego porque es lógico, ya que se han ido algunos nombres importantes. Aunque también llegaron otros importantes".

Al ser consultado sobre si era una especie de revancha llegar a una nueva final o bien tomaban esta edición como una nueva copa, Rodríguez fue tajante. "No, no es una revancha porque sería como cargar una mochila. Para el plantel es un incentivo más poder llegar a otra final, sobre todo luego de haber alcanzado disputar tres seguidas. Eso marca también que se hicieron bien las cosas", amplió el jugador.

"Ojalá lleguemos a una cuarta final y Dios quiera que podamos ganarla", anheló para luego dejar sentado: "No tomamos como una presión ese objetivo de poder disputar otro partido decisivo porque Central siempre te exige ser protagonista", concluyó el Ruso.