Pata López arriesga el título latino ligero ante el salteño Tejerina

Sportivo América vivirá esta noche de las importantes del boxeo argentino y con un representante de la casa: Rubén Darío "Pata" López, campeón Latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que arriesgará el tìtulo ante el retador salteño Diego Daniel Tejerina. La velada va con televisación desde las 23 por TyC Sports.

Rubén López (11-9-3/ 5 ko) defenderá en su ciudad natal, por primera vez, el título Latino superligero CMB, ante el recio pegador Tejerina (10-3-3/ 9 ko). El Pata derrotó por nocaut técnico en el 2º round, en febrero último, al pampeano Diego Martín Aguilera en una gran demostración boxística y obtuvo la corona en Villa Gobernador Gálvez.

En el combate de semifondo, en peso ligero, el bonaerens , Germán Argentino Benítez (17-1-0/ 9 ko), ex selección nacional amateur y ex campeón latino OMB de la categoría. se medirá en duelo revancha con el entrerriano Diego Alberto Chaves (14-13-4/ 5 ko), tras la ajustada decisión mayoritaria que favoreció al primero el 25 de abril de 2015. Y en el principal choque complementario, pautado en peso superligero, el mendocino y ex Selección amateur, Juan Javier Carrasco (3-0-0/ 3 ko), enfrentará al pampeano Alan Gustavo Vila (2-5-1/ 1 ko).