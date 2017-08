Parot y Romero, difícil que jueguen el domingo ante Riestra

La semana de trabajo viene un tanto complicada para Paolo Montero. Después del empate contra Colón comenzó la preparación para el partido por Copa Argentina, frente a Deportivo Riestra, y lejos de transitar unos días calmos aparecieron algunos contratiempos que el entrenador obviamente no tenía en los planes. A tal punto que hay al menos dos jugadores que están en duda para el domingo. Son los casos de Alfonso Parot y Santiago Romero, dos de los que llegaron como refuerzos. Hay un tiempo prudencial que el cuerpo técnico se tomará para evaluar la evolución de cada uno, pero en principio la situación compleja sería la del chileno, quien acusó una contractura en el isquiotibial y por la cual le realizaron ayer un estudio por imágenes. Lo del Colo es producto de una quemadura domiciliaria que sufrió en el muslo izquierdo y que le impidió ayer entrenarse.

Ya con este panorama de incógnitas, Montero seguramente esperará hasta último momento para confirmar el equipo. Por lo pronto, Parot es quien menos chances tendría de estar. El lateral informó de una molestia en el isquiotibial y fue por eso que ya el martes no pudo entrenarse de manera normal. Es más, desde el cuerpo técnico se barajó la posibilidad de realizarle una ecografía. La misma mostró que no hay desgarro, que es lo que se temía, pero sí la existencia de un edema.

Lo que trascendió ayer es que el chileno sintió una pequeña molestia el sábado en cancha de Colón, pero que no le impidió seguir jugando. De todas formas esa exigencia en medio del partido la está sufriendo hoy.

Ayer no se pudo entrenar junto al resto de sus compañeros y lo mismo ocurrirá hoy, cuando el plantel realice la práctica formal de fútbol. Es más, el viernes quizá tampoco pueda acoplarse al grupo. Si eso sucede quedará automáticamente descartado para enfrentar a Riestra. No obstante, las expectativas no son las mejores. Porque por más que la ecografía no haya detectado ningún desgarro, la contractura es bastante fuerte. El chileno había hecho su debut el pasado sábado con la camiseta de Central, del que quedó muy "conforme", sobre todo porque consideró que en el fútbol argentino "hay más pierna fuerte y desde lo físico también es diferente, pero creo que me adapté bastante rápido y eso es lo que me dejó contento".

Todavía es una incógnita lo que pueda llegar a ocurrir, pero en caso de que no pueda estar, Montero deberá buscarle un reemplazante. Elías Gómez es el candidato por naturaleza, salvo que el DT busque alguna otra variante.

No menos complicada es la semana de Romero. Ayer el Colo directamente no se pudo entrenar a raíz de una quemadura (con agua) en el muslo, a la que deberán controlar día a día porque es importante. En realidad la quemadura en sí no es el principal problema, sino los días de entrenamiento que seguramente se perderá. No fue descartado por el cuerpo técnico, pero su presencia está en duda. Tal vez, al igual que con Parot, se decida no arriesgarlos y preservarlos para el choque contra San Lorenzo, por la 2ª fecha de la Superliga.

Allí el panorama en cuanto a posibilidades es más amplio. Podría ser Mauricio Martínez (para ello debería ingresar Marcelo Ortiz en el fondo ya que Fernando Tobio no llegaría, ver aparte), Gustavo Colman (Leonardo Gil iría a la posición del uruguayo) o incluso Maximiliano González.

Por lo pronto, Montero comenzará a probar el equipo hoy en el Gigante, pero sabe que lo hará con un jugador (Parot) prácticamente descartado y con otro (Romero) en una situación también bastante compleja.