Parot, el nuevo lateral de Rosario Central: "Me sentí muy cómodo"

Alfonso Parot tuvo su bautismo futbolístico en Central, que dista muchísimo de lo que será la exigencia máxima cuando la pelota comience a rodar en el torneo. Pero el defensor al menos pudo estar en el amistoso del miércoles ante Patronato. Fue uno de los dos refuerzos (el otro fue Fernando Zampedri) que tuvo un lugar en el primer equipo en arranque de los ensayos. "Me sentí muy bien y cómodo", tiró el chileno, quien además apuntó que "de a poco le voy agarrando la mano al sistema de juego que propone el entrenador y las cosas que me va pidiendo. Al grupo lo vi muy bien. Es el primer amistoso que tenemos y siempre cuesta en la pretemporada".

Y rápidamente se explayó sobre cuáles son esas directivas que recibió de parte de Paolo Montero en estos pocos días que lleva en Arroyito. "Más que nada pasar al ataque, obviamente con inteligencia para no descuidarnos atrás. También presionar bien arriba para ahogar la salida del rival. Fue lo que me pidió para este partido y lo que me viene diciendo en todos estos días", advirtió el ex Universidad Católica.

"Allá en Chile estaba más acostumbrado a jugar con línea de tres y Montero pretende que presionemos un poco más arriba. Es algo que tendré que trabajar para adaptarme a lo que me pide", dijo el defensor, quien aún no tiene muy en claro qué cosas le costarán en lo que será la adaptación al fútbol argentino. "Todavía no sé, pero lo que más me interesa es la adaptación a mis compañeros, a quien juega delante de mío y al de al lado", dijo.

"En este amistoso traté de crearme espacios", mencionó el jugador ante la consulta sobre el envío de algunos centros, algo que, cuando se presentó, puso como una de sus virtudes. En relación a ese tema advirtió que será clave "el conocimiento" y "entendimiento" con sus compañeros, a los que varias veces hizo referencia. "Con el tiempo quizá con una mirada se puede solucionar. Esperemos que ese entendimiento llegue lo antes posible".

En condiciones normales, Federico Carrizo es quien se moverá por delante suyo. Y una de las características del Pachi es tirar la diagonal hacia el centro. "En lo personal me puede favorece que el volante se cierre un poco porque de esa forma encontraría mayores espacios por la banda, pero son cosas que tendremos que ir viendo con los entrenamientos", apuntó.

¿Con qué sistema se siente mejor? "Me acomodo mejor a la línea de cuatro porque mi puesto es lateral izquierdo, pero si para línea de tres y me toca hacer de stopper no tengo problemas en hacerlo, pero prefiero la línea de cuatro".

