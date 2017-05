"La medida de fuerza continuará hasta que sean reincorporados", afirmó Mauro Litrenta, delegado de la Unión de Trabajadores de entidades deportivas y Civiles (Utedyc), en declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho.

"Lamentablemente dos compañeros -un carpintero y un herrero- hoy cuando quisieron ingresar a trabajar, se les ha impedido el ingreso. Esto se suma a lo que ya pasó el sábado en Bella Vista con otro empleado -también herrero-. Así es que son tres las personas impedidas de ingresar a trabajar".

"Es por esto que hoy el gremio se hizo presente en la institución, entendemos que es un despido arbitrario por la medida de fuerza realizada en reclamo de nuestro sueldo", agregó al intentar encontrar explicación a lo ocurrido.

Litrenta además contó que el representante de Utedyc, luis Aquino, se comunicó con el secretario del club, José Menchón, quien adelantó que en una reunión se darán los motivos de los despidos."Estamos esperando eso", inidcó.

"Hasta que no se reincorpore a los trabajadores, no se levantará la medida de fuerza. Se trata de tres trabajadores que han adherido al paro, no han hecho nada fuera de la común", agregó.