"Pareció la final de la copa", dijo Zampedri, el goleador canalla

"La verdad que fue un final espectacular. Por cómo se dio el partido hasta pareció la final de la copa. Así que la verdad fue una alegría enorme para todos y lo que queda es seguir por este camino". Fernando Zampedri fue el muchachito de la película, apareciendo para darle a Central la clasificación a una nueva semifinal de Copa Argentina luego de ingresar a los 8' del complemento, con el partido 0-2 y un jugador menos desde los 33 segundos. Junto a la batuta de Federico Carrizo y Washington Camacho transformó lo que era imposible en una hazaña. E igual remarcó lo duro que fue la charla en el entretiempo, porque además de tratar de revertirlo también se pensaba entonces que Godoy Cruz podía hacer más goles y había que evitarlo. Así de duro fue el trámite del encuentro del lunes en Alta Córdoba.

Zampedri le dedicó el gol a su mujer Fernanda, quien lo acompañó en el estadio de Instituto y que "esperaba que saliera a jugar en el segundo tiempo. Pero entró enseguida e hizo el gol. Igual, siempre le tuve fe al equipo aún después del primer tiempo, porque tienen un buen plantel", dijo a su lado sonriente para una cadena de TV. Después tomó la posta el mismo entrerriano, que para Ovación dio un pantallazo claro de cómo se vivió el tránsito de un desarrollo durísimo para Central.

Vos que empezaste en el banco, ¿de afuera se veía como cosa juzgada o pensabas realmente que podían reaccionar así?

Se veía muy complicado. Esperábamos cerrar el primer tiempo con el 2-0 nada más y tener una charla en el entretiempo para levantar la cabeza y convencerse de que se podía, y que no íbamos a salir los segundos cuarenta y cinco minutos para que nos hagan dos o tres goles más.

¿Cómo fue esa charla en

el entretiempo?

Fue una charla dura de vestuario, como tenía que ser.

Sirvió para tener una

reacción espectacular.

Por suerte sí, pero no quiere decir que todos los partidos van a ser así. Igual lo necesitábamos mucho.

¿A falta de fútbol apareció

el corazón?

Obviamente que sí. Apareció la garra, el corazón, el hambre de seguir buscando la gloria en esta copa.

En lo personal, imagino que fue el desenlace soñado con

el gol del triunfo.

Por supuesto, pero cualquiera que lo hubiera hecho me hubiera dejado feliz. Mientras sirva para ganar, eso es lo importante.

¿En algún momento

sintieron que Godoy Cruz sobró el partido?

No sentí eso. La verdad es que aparecieron jugadores nuestros que sobresalieron mucho y es para felicitarlos. Necesitamos de muchos que levanten su nivel y en este partido lo hicieron, demostraron lo que son y lo que valen.

Seguís cumpliendo con el motivo por el cual te trajeron.

Gracias a Dios se me sigue dando, pero no hay que relajarse nunca y seguir trabajando para jugar y convertir en lo posible.

Obviamente hay que mejorar en lo futbolístico para que

no pase lo del primer tiempo con Godoy Cruz.

Seguro que sí, no hay que conformarse y debemos seguir corrigiendo errores para no repetir la sensación de que pudimos quedarnos afuera.