"Parecíamos la selección argentina"

El técnico de Comunicaciones, Alejandro Orfila, graficó que su equipo fue "la selección argentina" por el nivel de apoyo de la sociedad futbolística para el reanudación de la final del Reducido.

"Desde que salí de mi casa, durante todo el día, la gente que me reconoció en la calle me pedía que hiciéramos el gol. Nos alentaron como si fuéramos la selección argentina", comparó.

"La justicia no actuó como corresponde. Esa persona que avergonzó a todos el fútbol argentino (el jugador de Riestra, Freyre) hoy está en su casa y el jefe del operativo de seguridad, también. Pero la condena social fue muy fuerte", dijo. "Esperemos que alguna vez las cosas cambien, nosotros las hicimos como se deben hacer. No invadimos, no agrandamos las áreas y no sacamos ventaja", se diferenció también Lucas Banegas, defensor y capitán de Comunicaciones, que no pudo lograr su primer ascenso a la BN.