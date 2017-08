"Para sumar más hay que vender"

"Estamos bien con las 8 incorporaciones", dijo Eduardo Bermúdez. También reconoció que "para incorporar más hay que vender", que fue la respuesta del juez Bellizia en la reunión de ayer con la dirigencia. Igual, consideró que "hoy difícilmente sumemos otro", aunque le dejó una puerta abierta a Jonathan Barboza, el volante de Cerro de Uruguay, pero sólo si se va Juan Sills (pretendido por Chacarita), ya que la chance de transferir a Amoroso se cayó porque Belgrano no se estiró en las cifras.

En cuanto a la posibilidad de desprenderse de Milton Valenzuela (está interesado Racing) o Franco Escobar (en la mira de Atlanta de EEUU, el equipo del Tata Martino) no hubo pedidos oficiales. Y de los dos sería Escobar quien contaría con chances de emigrar, ya que de arranque no tendría lugar entre los titulares. Igualmente, hasta ahora no llegó nada firme.

En tanto, las chances de partidas de algunos juveniles por ahora siguen sin progresar pese a que Defensa está interesado en Lisandro Martínez (Ñuls lo prestaría, no lo vendería) y Francisco Fydriszewski sigue entrenando mientras Argentinos y Estudiantes están interesados en sumarlo.