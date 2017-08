Paquete fútbol: la televisación es una cuestión de Estado

"Con Pack Fútbol vas a disfrutar los 14 partidos de la Superliga y 24 horas de la mejor programación en alta definición de fútbol argentino: entrevistas, análisis y mucho más. Te recordamos que este pack es sin cargo hasta el 31 de agosto y que a partir del 1º de septiembre el costo regular mensual será de 300 pesos... Importante: si no querés contratar Pack Fútbol, hasta el 30 de septiembre podés ver sin cargo adicional todos los partidos en definición estándar en los canales básicos de programación: Fox Sports 2 y TNT".

Esa es la promoción de uno de los cables de la ciudad que fue tomado como modelo de la preventa que hacen las tres empresas a través de sus canales de difusión de un tema de Estado: las transmisiones de los partidos de fútbol de primera división tras las desaparición de Fútbol Para Todos.

Express (Calehogar), Cablevisión y DirecTV ofrecen el paquete del fútbol de élite de Argentina a 300 pesos, un monto para nada menor si se toma en cuenta que representa casi el 50 por ciento del servicio básico de Cablevisión (636 pesos el plan clásico), más de la mitad del abono más barato de Cablehogar (572 pesos) y un porcentaje menor del paquete más accesible de DirecTV (740 pesos).

Instructivo para el abonado:

Tienen tiempo hasta el 30 de septiembre (en realidad hasta el cierre de la 5ª fecha, el 2 de octubre) para decidirse sin perderse nada. Desde el viernes próximo y durante 6 semanas podrán observar el producto íntegramente y después decidir.

Quienes contraten el servicio ahora, recién empezarán a pagar a partir de septiembre y tendrán el beneficio de ver todo en HD, mientras que los que no compren podrán ver igualmente los partidos por el servicio básico hasta el 30 de septiembre. En realidad, el corte será a partir de la 6ª fecha porque el 1º de octubre será domingo y se estará jugando la 5ª jornada. Justamente ese día Central visitará a San Martín de San Juan desde las 14.05 y el lunes 2 Newell's recibirá a Godoy Cruz a las 21.05. Esos dos encuentros se podrán ver por el pack básico a pesar de haber traspasado la fecha límite (30 de septiembre) para ver la Superliga sin agregarle ningún costo al abono de cable.

A partir de octubre, desde el viernes 13 o el sábado 14 más precisamente, a pesar de que el gobierno nacional quiso estirar la gratuidad hasta después de las elecciones, sólo se podrán ver los canales exclusivos de Fox y TNT y obviamente los 10 partidos principales, abonando el servicio premium. Quien no lo contrate verá por el paquete básico cuatro partidos que muy probablemente sean los dos de los viernes y los 2 de los lunes por Fox Sports 2 y TNT.

El paquete para ver fútbol de primera división sólo costará 300 pesos si el abonado ya cuenta con el decodificador HD. Si no es así, también deberá contratar ese servicio (entre 100 y 200 pesos más) en caso de que la empresa a la que está suscripto tenga cobertura HD en su zona. Y ese es otro ítem sujeto a discusión. En los lugares donde no hay cobertura HD, ¿cómo se verán los partidos? Y en caso de que puedan verlos, ¿cuánto van a pagar? ¿Lo mismo que quienes los verán en alta definición? Por ahora no hay respuestas.

Cablehogar, por ejemplo, informa en su portal las zonas de la ciudad donde no tiene fibra óptica, imprescindible para el servicio digital. La zona delimitada por Pellegrini, 27 de Febrero, Paraná y Avellaneda no tiene cobertura HD. Lo mismo sucede con Seguí. Uriburu, Italia, Flammarión y bulevar Oroño; Ayacucho, Lamadrid y el río; Chacabuco, Berutti y el río.

Cablevisión también tiene zonas sin cobertura HD, mientras que DirecTV no tiene ese inconveniente porque su plataforma es satelital.

Si bien Fox y TNT son dos empresas, el negocio es uno solo. La promoción es compartida: TNT Sports y Fox Sports Premium se venden como lo que son, socios. De hecho, cada uno de ellos televisará la totalidad de los partidos, aunque siete serán en directo y el resto en diferido. La única vez que coincidirán en una transmisión será el domingo 5 de noviembre cuando se dispute el superclásico en el Monumental.

El canal de Fox ya está al aire con la repetición de partidos del torneo pasado, mientras que el de TNT anuncia el inicio de las transmisiones para el viernes junto con el inicio del campeonato.

"La intención es tener una transición sin obstáculos y queremos aclarar que de ninguna manera vamos a obstaculizar que los goles se transmitan en los noticieros... Es que los derechos son reservados, pero el objetivo es preservar, ordenar y maximizar el producto para que se explote bien y una vez terminados los eventos se emitan esas imágenes", le dijo a Télam Hernán Donnari, vicepresidente de Fox.

Y ahí está otro de los ítems de mayor discusión: ¿habrá que esperar otra vez hasta última hora del domingo para volver a ver los goles?

Sólo en cuentagotas y a media voz las empresas reconocen que a pocos minutos de terminados los partidos, el resto de los medios tendrán a su disposición un resumen con las jugadas más importantes, ni más ni menos que lo que hoy se conoce como highlights. Es un tema que todavía está sometido a testeo y aunque parece definido, el humor popular puede llegar a influir en alguna modificación. Por ahora es así. Todo lo demás, los domingos después de las 22.

Y allí sí la competencia será feroz. Entrevistas, jugadas polémicas y demás tendrán desarrollo en los programas tanque que tendrá cada una de las empresas tras la jornada dominical.

Gustavo López y Martín Liberman conducirán la nave insignia de Fox, mientras que TNT contrató a lo más granado del staff de DirecTV. Juan Pablo Varsky estará al comando de TNT Gol los domingos desde las 22.30, mientras que el venadense Pablo Giralt y Matías Martin conformarán la dupla estelar de la señal en las transmisiones de partidos. Las coberturas del partido de la fecha de Fox estarán a cargo de Sebastián Vignolo y Diego Latorre, dos hombres de la casa, igual que Liberman.

El viernes arranca la función.