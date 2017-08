Paolo Montero mete garra charrúa en el mediocampo canalla

Probó una vez más y definió todo. Paolo Montero hizo ayer un nuevo trabajo con pelota y paró el equipo que debutará ante Colón el próximo sábado, a las 16.15, en territorio sabalero y arbitraje de Juan Pablo Pompei. Y decidió que su coterráneo Santiago Romero salga en la foto principal de Central. La misión del futbolista uruguayo será la de volante tapón, lo que le permitirá ahora a Leonardo Gil moverse más adelante para que sea una especie de usina para el juego ofensivo de la dupla que integrarán Zampedri-Ruben.

La baja de Damián Musto puede resultar más sensible que la de Javier Pinola. Porque el casildense tenía bien en claro cuál era el rol a cumplir dentro del sistema táctico canalla. Además, venía manteniendo un nivel regular, lo que lo hacía aún más importante para el equipo.

Si bien Montero arrancó la serie de amistosos con Gil oficiando de volante tapón, y mandando a Mauricio Martínez a la zaga central ante la indefinición de ese defensor que tanto clamaba, en los últimos días el entrenador percibió que algo no estaba saliendo como deseaba.

Por eso hizo un movimiento de fichas. Sacó de los titulares a Gustavo Colman y mandó a Romero a escena. Lo cual Gil quedó más suelto, posición donde argumentó incluso sentirse más cómodo porque sabe que atrás tendrá un volante tapón.

Será ahora momento de que el mediocampista que llegó hace poco proveniente de Nacional de Montevideo demuestre que puede cumplir con lo que necesita Central. Con lo que pretende su coterráneo Montero, quien a su vez tiene muy en claro que para tener un equipo serio debe poder contar con dos zagueros centrales y un volante central de jerarquía. El resto, luego se puede acomodar más fácil.

Por lo tanto, de no mediar imprevistos entre hoy y mañana, el Ruso Rodríguez será el arquero (ver aparte) contra Colón. La última línea la integrarán Paulo Ferrari, José Leguizamón, Mauricio Martínez y Alfonso Parot. El medio quedará compuesto por Camacho, Santiago Romero, Federico Carrizo y Leonardo Gil. Mientras que arriba actuarán los goleadores Zampedri-Ruben formando así un dupla prometedora de goles.