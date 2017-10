Paolo Montero fijó como fecha límite el partido por Copa Argentina frente a Godoy Cruz

La derrota frente a Argentinos caló hondo en el cuerpo técnico de Central . Paolo Montero se hizo cargo del duro momento que atraviesa su ciclo como entrenador del equipo de Arroyito y aseguró que el partido frente a Godoy Cruz, por Copa Argentina, será determinante de cara a su futuro."Para nosotros el partido con Godoy Cruz es una final. Somos conscientes de la situación crítica, como antes de Boca", sentenció el entrenador canalla, quien afirmó que por ahora sigue.Respecto al partido, el uruguayo aseguró: "Es una derrota merecida. No supimos entrar en juego y Argentinos fue un equipo muy oportuno. No fue un partido bueno y hay que ser muy autocríticos".Además, agregó que, a su criterio, fue "el peor partido" de su ciclo como entrenador canalla.Sobre su futuro, fue determinante: consideró que el resultado del partido por los cuartos de final de la Copa Argentina, frente a Godoy Cruz, será suficiente para considerar si debe quedarse o irse de la institución. "El partido del lunes (23 de octubre) es determinante para el cuerpo técnico. Si no estuviese ese partido, probablemente ya me hubiese ido", aseveró Montero, que se mostró cabizbajo en la conferencia de prensa.El entrenador además sentenció que "los errores son mios, soy el responsable. Nos queda una final y esta semana vamos a trabajar de cara a esa final".Y en vista de ese partido, comentó: "Le pido al hincha que siga apoyando a los jugadores, que vayan a Córdoba" y agregó que para ese choque "tenemos que ir con otra mentalidad para poder pasar de pase. Nos jugamos una final en Córdoba".