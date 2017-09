Paolo Montero está convencido del camino que eligió

"Estoy convencido de que hay que seguir por este camino. Eso sí, ahora llegó el momento de ir por los tres puntos", sentenció Paolo Montero en el cierre de sus palabras en la conferencia de prensa tras el 1 a 1 con Temperley, luego que diera la exclusiva para el canal de TV que transmitió el partido, cuando reconoció: "Debemos mejorar, seguir trabajando y mantener el mismo compromiso". También dijo que se iba con "un sabor amargo porque no pudimos ganar".

El entrenador auriazul en su análisis del resultado dijo que "el empate fue justo" y al entrar a mirar el desempeño de sus dirigidos comentó que "tuvimos que cambiar el sistema de juego en dos días, por la lesión de Camacho, y salió bastante bien. Claro que hay que aceitar detalles".

Profundizando, Montero señaló que con la apuesta táctica de utilizar un jugador con mayor manejo de la pelota, con el Colorado Gil más por los costados y la continuidad de Carrizo abierto a la izquierda, el equipo "tuvo más generación, más combinaciones y mayor acompañamiento a los puntas".

Y cuando la prensa le preguntó por algunos jugadores puntuales, el técnico consideró que a "Marco (Ruben) lo vi bien, físicamente mucho mejor y hay que tenerle paciencia. Hoy tuvo un par de oportunidades y estuvo cerca. Después salió con una molestia en la espalda, pero sin mayor importancia".

En cuanto al rendimiento que no termina de convencer del uruguayo Santiago Romero indicó que "debe serenarse con la pelota, porque defensivamente estuvo bien" y que el Pachi Carrizo "viene creciendo a nivel futbolístico y generó jugadas ofensivas, aún le falta conocerse un poco mejor con algunos nuevos compañeros".

Volviendo a la validez del punto jugando de visitantes, el uruguayo explicó que "lo importante es que no se perdió. Pero no me voy conforme porque uno planifica para ganar y no lo conseguimos. Sin embargo, este es un punto importante en una cancha difícil y ante un rival que jugó bien".

Por último, Montero miró hacia adelante, al partido del domingo en el Gigante frente a Banfield: "Un equipo que viene muy bien y al que no tendremos que darles situaciones para que nos lastime. Tenemos que trabajar para jugar tranquilos y saber cerrar los partidos cuando nos ponemos en ventaja. El camino es este y estoy convencido".

