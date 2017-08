Panteritas, al ruedo

Tras haber gozado del día libre después de vencer a Corea 3-0 con parciales de 25-21, 25-15 y 25-10 y sumar su tercera victoria consecutiva, Las Panteritas vuelven al ruedo. Esta tarde, a partir de las 19.30, el seleccionado conducido por Estanislao Vachino cerrará la jornada que pondrá fin a la fase de grupos, enfrentando en Santa Fe a su similar de Cuba por la zona A.

En nuestra ciudad se medirán en primer turno China con Dominicana (zona D) y a las 12, Turquía con Perú (D). Por la tarde, a las 17.30, Serbia se enfrentará con Colombia (zona C) e Italia hará lo propio con Thailandia (C). En Santa Fe, en tanto, jugarán desde las 10 Estados Unidos y México (zona B) y a las 12 lo harán Rusia v. Brasil (B). Por su parte, por la zona A, desde las 17.30 estarán frente a frente Alemania v. Corea.

Ayer se disputó la cuarta jornada. En el cubierto de Newell's, en el primer turno de la competencia, por la zona D, Turquía derroto a Japón 3-1 (25-20, 25-23, 21-25 y 30-28), y Perú a China 3-1 (25-17, 22-25, 25-18 y 25-18). Luego, por la zona C, Serbia cayó ante Polonia 0-3 (29-27, 25-22 y 25-23) e Italia superó a Colombia 3-0 (25-19, 25-19 y 26-24).

En el estadio de la UTN de Santa Fe, por la zona B, Rusia superó a Bielorrusia 3-0 (25-18, 25-20 y 25-19), Estados Unidos venció a Brasil 3-2 (26-24, 19-25, 8-25, 25-19 y 15-11); mientras que por la zona A, Alemania venció en un partido disputadísimo a Eslovaquia 3-2 (19-25, 25-15, 25-12, 18-25 y 15-10) y Corea derrotó a Cuba 3-1 (25-16, 25-18, 22-25 y 25-9).

Mañana se concretará la sexta jornada en la que se disputarán los partidos de playoff y los octavos de final.