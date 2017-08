Panteritas, al frente

La selección argentina femenina de vóley Sub 18 se regaló un gran triunfo frente a Cuba por 3 a 2, tras remontar una desventaja de 2 a 0, y se quedó con el primer puesto de la zona A del campeonato Mundial. En el mismo estadio de la UTN de Santa Fe, donde se presentó ayer, el representativo albiceleste enfrentará a Brasil por los octavos de final esta noche, a las 20.

El clásico sudamericano será televisado por DeporTV y 5RTV.

Sofía Meinardi fue la goleadora argentina en la extraordinaria victoria sobre el representativo cubano, con 19 puntos. En tanto, Candela Sol Salinas anotó 13 para el conjunto nacional.

Con este resultado, Argentina quedó al frente de la zona A con 11 puntos, seguida por Eslovenia con 7, Alemania y Corea con 5, y Cuba con 2.

Las Panteritas, que tuvieron una gran primera fase, etapa en la que finalizaron invictas, se las verán con las brasileñas, que a su vez decepcionaron con una pobrísima primera ronda con apenas 1 triunfo y 3 derrotas, la última ayer frente a Rusia por 3 a 2.

Lo del seleccionado brasileño es llamativo, porque acostumbra a ser siempre animador en competencias internacionales.

En esta ocasión, quedó en la penúltima posición de su zona, por lo que consiguió el último puesto que clasificaba a los octavos de final.

En el estadio cubierto de Newell's también se está desarrollando el Mundial.

Los partidos programados para hoy en Rosario son los siguientes: a las 10, Tailandia v. China (17º al 20º puesto); 12, Serbia v. Japón (octavos de final); 16, Turquía v. Colombia (octavos); 18, Italia v. Perú (octavos); y 20, Polonia v. República Dominicana (octavos de final).

Derrota del Sub 19 en el Mundial

El seleccionado argentino masculino Sub 19 perdió anteTurquía por 3 a 2, en el cierre de su grupo del Mundial de Bahrein. Quedó segundo y mañana irá ante República Checa por los octavos. En el Mundial Sub 23 de Egipto, el seleccionado masculino (2º puesto) jugará frente a China esta mañana, a las 10, porla última fecha del grupo B del Mundial Sub 23 de El Cairo.