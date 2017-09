Pablo Pérez: "Va a ser un partido muy duro"

Pablo Pérez dijo que no será un partido especial para él por su pasado con la camiseta de Newell's y atendiendo en que enfrente estará Central. También el volante xeneize le esquivó al rótulo de ponerle al partido contra los canallas un clásico de la Copa Argentina, ya que la de esta noche será la tercera vez consecutiva en la que se enfrenten por el torneo más federal del país.

"Para mí no es un partido especial. Si bien me inicié en Newell's y amo a ese club, hoy visto la camiseta de Boca y pienso sólo en eso. Me debo a este club y a mis compañeros", afirmó Pérez, recién llegado a Mendoza y en pleno ritual de firmar autógrafos.

En los últimos años cada enfrentamiento entre canallas y xeneizes levantó polvareda luego de aquella polémica final en la que Boca fue favorecido claramente con los fallos arbitrales de Diego Ceballos. No obstante, Pérez no quiso entrar en ninguna polémica y sólo se limitó a hablar del encuentro que se viene: "Será un partido difícil, ellos tienen muy buenos jugadores y nos pueden lastimar en cualquier momento. Por eso no nos tenemos que descuidar. Es un partido muy importante para nosotros porque queremos llegar al final de la competencia".

Respecto a si Central era un clásico para los jugadores de Boca, el volante respondió: "Nuestro clásico es River, pero Central siempre será un rival duro. Me imagino un partido complicado porque Central cuenta con buenos jugadores, más allá de que en la última fecha por la Superliga no le fue bien", agregó.

El volante, quien de no mediar imprevistos será citado a la selección nacional por Jorge Sampaoli para los partidos ante Perú y Ecuador, no paró de firmar camisetas de los fanáticos y sacarse fotos con todos.

"Me ilusiona mucho la posibilidad de ser convocado a la selección argentina. Pero antes de eso tengo la cabeza en el partido de mañana (hoy) contra Central porque es lo inmediato. Cuando vestís la camiseta de Boca estás obligado a ganar todo y salir campeón en cada torneo que disputás. Por eso para nosotros el partido contra Central es muy importante. Queremos ganarlo para avanzar de fase y además nos servirá para seguir mejorando como equipo", resumió el ex jugador de Newell's, quien además está atravesando su mejor momento en su carrera.